Una vita Acacias 38 sta per giungere al termine, le puntate trasmesse in Italia si concluderanno nell'estate del 2022. Prima di quella data, tuttavia, ci saranno ancora tantissime storie da raccontare e che faranno emozionare i telespettatori. La coppia formata da Antonito e Lolita vivrà momenti tragici, a partire dal ritorno in grande stile di Genoveva. Per loro, ci sarà uno straziante addio testimoniato da un video ricco di pathos.

Una Vita cambia completamente dopo il salto temporale

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita raccontano che Acacias subirà un salto temporale destinato a rivoluzionare il quartierino spagnolo.

Genoveva farà il suo rientro in grande stile dopo essere uscita di prigione per la morte di Marcia. Salmeron sarà sposata con Aurelio, il terzo marito con il quale progetterà una terribile vendetta. I due organizzeranno un attentato ad Acacias. L'esplosione spiazzerà i vicini, ignari del destino che li sta aspettando. La piazza verrà ricoperta di polvere e ci saranno morti e feriti. A perdere la vita sarà Carmen, la moglie di Ramon. Palacios troverà sotto le macerie anche il figlio Antonito, che verrà trasportato in ospedale in condizioni disperate. Lolita si precipiterà da lui con il piccolo Moncho nel passeggino, sperando che il marito possa salvarsi. Che cosa succederà?

Antonito dà l'ultimo saluto a Lolita, anticipazioni Una Vita

Nelle puntate finali di Una Vita, Lolita sarà accanto al suo Antonito in ospedale. I medici non le daranno speranze, il marito avrà poche ore di vita. Con Lolita ci sarà anche Moncho, che si lamenterà nel suo passeggino. Antonito, con il poco fiato che gli rimarrà, pregherà la moglie di prendersi cura di loro figlio e di non soffrire.

Le ricorderà poi i loro momenti felici passati insieme e che non scorderà mai, anche in punto di morte. La povera Lolita cercherà di fargli coraggio esortandolo a non mollare, ma la morte sopraggiungerà inesorabile.

Lolita, disperata e in lacrime, si appoggerà al petto del marito e lo saluterà per l'ultima volta. A volte, la vita riserva delle sorprese inaspettate: gli spoiler delle puntate finali della soap rivelano a tal proposito che Lolita riceverà le attenzioni di un altro uomo, intenzionato ad avere una storia d'amore con lei.

Ci vorrà del tempo prima che la donna si lasci andare e riesca a superare il dolore per la perdita del suo adorato Antonito. Tuttavia, riuscirà ad abbandonarsi nuovamente all'amore. Ramon, invece, continuerà a vivere nell'angoscia per la perdita di Carmen. Un nuovo amore cambierà anche l'esistenza di Felipe: la donna che gli farà tornare il sorriso sarà Dori, con la quale si fidanzerà ufficialmente.