Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole, che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà un nuovo salto temporale che vedrà coinvolti gli abitanti di Acacias. Non è la prima volta che ciò accade nelle trame della soap iberica e non sarà neppure l'ultima prima di arrivare al gran finale di sempre. Occhi puntati, poi, sulla sparizione misteriosa di Felicia che sarà avvolta nel mistero assoluto.

Anticipazioni spagnole Una Vita: previsto un nuovo salto temporale nella soap

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita che prossimamente andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà un nuovo salto temporale.

Le avventure degli abitanti di Acacias 38 saranno catapultate in avanti di qualche mese rispetto al racconto attuale e non mancheranno le novità e i colpi di scena.

Uno stratagemma messo in atto dagli sceneggiatori della soap per raccontare alcuni episodi in maniera decisamente più rapida e veloce, così da poter entrare subito nel vivo delle trame.

La scomparsa di Bellita e Felicia nelle nuove trame di Una Vita

In particolar modo, i riflettori saranno puntati in primis sulla sparizione nel nulla di Bellita e Felicia, di cui si perderanno le tracce.

Ma ci sarà spazio anche per le novità legate al personaggio di Genoveva: la dark lady di Acacias, infatti, sarà nuovamente accusata di omicidio e si ritroverà così costretta ad affrontare i suoi guai giudiziari.

Tuttavia, al centro dell'attenzione ci sarà in primis il mistero legato alla sparizione nel nulla di Felicia: che fine ha fatto la donna e cosa è successo?

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che, dopo il salto temporale, ci sarà spazio per il ritorno in quartiere di Marcos, l'uomo che ha sposato Felicia.

I due coniugi sono partiti insieme per un viaggio da cui, però, la donna non ha mai fatto più ritorno.

Marcos, infatti, rimetterà piede ad Acacias da solo e in un primo momento la scomparsa di Felicia sarà avvolta nel mistero assoluto.

Il mistero sulla morte di Felicia: anticipazioni spagnole Una Vita

Solo col passare degli episodi si scoprirà che, in realtà, la donna è morta, ma anche in questo caso non si avranno ulteriori dettagli su quanto è accaduto e su cosa sia successo.

Come è morta Felicia? E' questa la domanda che si porranno gli spettatori e fan della soap opera Una Vita assistendo alla messa in onda delle prossime puntate in onda su Canale 5 in prima visione assoluta.

Non si esclude, infatti, che la donna possa essere stata uccisa o che Marcos conosca ulteriori dettagli su quanto è successo durante il misterioso viaggio fatto insieme prima del decesso.