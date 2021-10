Le anticipazioni di Una vita dell'ultima stagione vedono Acacias completamente cambiato dopo il salto temporale che avverrà nella puntata 1300. Diversi personaggi spariranno, mentre altri arriveranno a movimentare le trame. Genoveva riuscirà a uscire di prigione e tornerà nel quartierino accompagnata da Aurelio, il terzo marito. Felipe sarà ancora privo di memoria e depresso, ma incontrerà un'infermiera che gli prospetterà la possibilità di guarire. In tutta questa complicata situazione, arriverà improvvisa la notizia della morte di Felicia. Sin da subito, il tragico avvenimento sembrerà essere avvolto dal mistero.

Qualcuno l'ha uccisa?

Anticipazioni Una Vita, Felicia muore

Felicia, nelle prossime puntate della soap opera, accetterà di sposare Marcos. L'albergatrice farà anche pace con la figlia Camino, alla quale farà una splendida e inaspettata sorpresa. Dopo la morte di Ildefonso, Felicia contatterà Maite per farla tornare ad Acacias, convinta che la figlia possa essere felice solo al suo fianco. Camino, commossa dal gesto della madre, partirà con Maite alla volta per Parigi. Felicia venderà il ristorante e, dopo aver sposato Marcos, si trasferirà in Messico. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, in seguito al salto temporale della puntata 1300, l'uomo rientrerà nel quartierino portando ai vicini una drammatica notizia: Felicia è morta in circostanze sospette.

Pare infatti che qualcuno l'abbia avvelenata, ma chi e per quale oscuro motivo?

Addio Bellita e Susana, spoiler Una Vita

Felicia non sarà l'unico personaggio che morirà dopo l'ennesimo salto temporale. Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita svelano che anche Bellita chiuderà gli occhi per sempre. A comunicarlo sarà Jose, di ritorno dall'Argentina dove aveva vissuto con la moglie.

Anche in questo caso, la morte di Bellita sarà avvolta nel mistero e pare che Dominguez non abbia raccontato tutta la verità. Susana per fortuna non perderà la vita, ma lascerà per sempre l'amato quartiere. Intanto, Felipe farà la conoscenza di Dori, infermiera e studentessa che lo conquisterà con la sua dolcezza. I due inizieranno una relazione, ma Alvarez Hermoso verrà a sapere di essere stato usato a sua insaputa per uno studio scientifico.

Dori implorerà il suo perdono e alla fine Felipe cederà alle suppliche, lasciandosi andare all'amore. Genoveva, invece, tornerà ad Acacias con pessime intenzioni. Accompagnata dal suo terzo marito Aurelio, progetterà una vendetta senza pari che cambierà per sempre le vite dei vicini. Questa volta, però, il destino non le sarà favorevole e verrà punita per tutte le sue malefatte.