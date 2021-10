Cambia la programmazione della soap opera Una vita, uno degli appuntamenti di maggiore successo del palinsesto pomeridiano di Canale 5. Le anticipazioni rivelano che, eccezionalmente per questa settimana, Mediaset ha deciso di rimettere mano alla programmazione del weekend. Per evitare lo scontro diretto con la partita dell'Italia valida per la finale del terzo e quarto posto di Nations League 2021, Amici 21 si fermerà domenica pomeriggio e lascerà spazio al ritorno delle soap opera.

Mediaset cambia la programmazione di domenica 10 ottobre 2021

Nel dettaglio, questa domenica pomeriggio in diretta sulle reti Rai sarà trasmessa la finale della Nations League 2021 che vedrà protagonista anche l'Italia.

Il match è previsto a partire dalle ore 15 e, di conseguenza, Mediaset ha scelto di correre ai ripari e di evitare che Amici 21 possa sfidarsi con questo incontro. Domenica 10 ottobre, quindi, l'appuntamento con Amici non sarà trasmesso (come è accaduto nel corso di queste settimane) nel dì di festa della rete ammiraglia Mediaset. Eccezionalmente per questa settimana, il talent show di Maria De Filippi andrà in onda lunedì 11 ottobre: la messa in onda è prevista a partire dalle 14:45 circa, al posto di Uomini e donne e andrà avanti fino alle 16:40 circa.

La soap opera Una Vita in onda anche questa domenica

Di conseguenza, però, Mediaset ha scelto di non lasciare scoperta la prima parte del pomeriggio domenicale di Canale 5 del prossimo 10 ottobre 2021 e così ha scelto di ripristinare il "blocco soap".

Questa domenica, quindi, a partire dalle 14 ci sarà spazio per la messa in onda di Beautiful, Una Vita e Love is in the air. La soap spagnola con protagonisti Felipe e Genoveva, dopo essere stata sospesa nel weekend per lasciare spazio a Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo al sabato e ad Amici 21 di domenica pomeriggio, ritornerà eccezionalmente in onda questa settimana.

Le anticipazioni di Una Vita: Felipe in serio pericolo

Ecco allora che domenica 10 ottobre, i fan di Una Vita dovranno ricordarsi di sintonizzarsi su Canale 5 intorno alle 14.25 circa (come ai vecchi tempi) per poter seguire un nuovo episodio in prima visione assoluta della soap opera iberica. Intanto, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate che presto andranno in onda in Italia, rivelano che Felipe verrà messo in serio pericolo nel momento in cui Laura deciderà di avvelenarlo, seguendo alla lettera il piano che le è stato ordito da Velasco. Il marito di Genoveva, quindi, si ritroverà in serio pericolo di vita: Felipe finirà in ospedale e lotterà tra la vita e la morte, lasciando sua moglie nel vortice della disperazione.