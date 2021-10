Cisco Lara ha interpretato In Una vita il marchesino Ildefonso Cortes. Tra qualche puntata Ildefonso uscirà tragicamente di scena. Intervistato da TV Soap, Cisco Lara ha parlato proprio del suo personaggio, definito uno di quelli più interessanti interpretato. Di seguito riportiamo qualche curiosità sull'attore madrileno

Chi è l'attore che in Una vita è Ildefonso Cortes

I telespettatori italiani di Una Vita si apprestano a salutare il personaggio di Ildefonso Cortes. Il marito di Camino infatti, morirà tragicamente suicidandosi nelle acque del fiume, incapace di superare lo scandalo relativo alla sua impotenza.

A dar vita al personaggio di Ildefonso, è Cisco Lara, attore madrileno, artista poliedrico attivo nel cinema, nel teatro, in tv e nella danza. La sua carriera ha avuto inizio in teatro, a cui è seguita quella televisiva. Nel 2018 ha interpretato Miguel Lagarra nella Serie TV 'Todo por El Juego', riscuotendo un discreto successo. Due anni più tardi è stato scelto per interpretare il ruolo di Ildefonso Cortes in Una vita. Proprio grazie a questa interpretazione, Cisco Lara è diventato uno degli attori di maggior notorietà in Spagna. Al momento, non è dato sapere se l'attore iberico sia fidanzato oppure no.

Cisco Lara su Ildefonso: 'Uno dei personaggi più interessanti che ho interpretato'

Va ricordato che Cisco Lara è anche ballerino e coreografo è, proprio grazie alle sue doti, ha partecipato anche al reality spagnolo Dama a Bailar arrivando sino alla semifinale.

Sempre nel 2018, ha ricevuto il premio Edelvives nella categoria ballerini e coreografi, a testimonianza delle grandi potenzialità di questo artista che, sui social, ha dichiarato di avere un sogno: quello di fare la storia del cinema spagnolo. In attesa che il suo sogno di realizzi, l'attore è stato intervistato da TV soap, dove ha parlato della sua esperienza sul set di Una vita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In relazione al personaggio di Ildefonso, ha dichiarato che "È stato uno dei personaggi più interessanti che ha interpretato".

Il personaggio di Ildefonso muore lasciando vedova Camino

Il ruolo di Ildefonso ha lasciato il segno anche nell'attore che lo ha interpretato. Cisco Lara infatti, ringrazia la produzione di Una vita per avergli dato l'opportunità di interpretarlo.

Peccato che la sua esperienza sul set della serie tv ambientata ad Acacias non sia durata molto, visto che Ildefonso uscirà tragicamente di scena nelle prossime puntate italiane. Dalle anticipazioni, si sa che il marchesino lascerà vedova Camino, la quale in seguito, riallaccerà il legame con Maite. Proprio della storia d'amore tra Maite e Camino ha parlato l'interprete di Ildefonso, il quale ha dichiarato come sia importante trattare il tema dell'omosessualità anche in un prodotto come Una vita, che entra quotidianamente nelle case dei telespettatori. Un modo per sensibilizzare il pubblico e, di questo, Cisco Lara ne dà merito agli sceneggiatori di Una vita.