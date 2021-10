La soap opera Una vita chiude per sempre. I fan italiani che tutti i giorni seguono con interesse le vicende degli abitanti di Acacias 38, dovranno prepararsi al più presto a dire addio alla celebre e fortunata soap. In patria il gran finale di sempre di Una Vita è andato già in onda e molto presto toccherà anche agli spettatori di Canale 5 scoprire come calerà il sipario su questa fortunata serie, che da anni è diventata uno dei punti di riferimento della programmazione quotidiana Mediaset.

Chiude per sempre la soap opera Una Vita

Nel dettaglio, in Spagna il gran finale di sempre della soap Una Vita è andato in onda lo scorso maggio.

I vertici della televisione che trasmettevano ogni giorno gli episodi in prima visione assoluta, hanno scelto di non rinnovare il contratto per continuare a produrre nuovi episodi.

Il motivo di questa chiusura definitiva è dettato in primis dagli ascolti, sempre più in calo, che la soap opera stava registrando nel corso dell'ultimo periodo.

Una sorte simile a quella che, qualche tempo prima, era toccata anche alla soap Il Segreto che chiuse i battenti per ascolti ritenuti ormai insoddisfacenti.

Mediaset dovrà 'dire addio' alla soap Una Vita, ma gli ascolti sono ottimi

Una situazione che, tuttavia per la soap opera Una Vita, non si sta verificando in Italia. Ad oggi, infatti, sono più di 2,5 milioni gli spettatori che seguono con interesse le avventure degli abitanti di Acacias 38, con uno share che spesso arriva al 19%, superando così anche quello di Beautiful che va in onda da circa trent'anni nei pomeriggi della tv italiana.

Insomma gli spettatori italiani dovranno dire addio per sempre alla soap iberica con protagonista la perfida Genoveva Salmeron, ma non sono stanchi affatto delle avventure degli abitanti di Acacias.

Ascolti positivi malgrado anche la programmazione talvolta "scellerata" che i vertici Mediaset hanno riservato alla soap opera, come ad esempio la scelta di trasmettere in estate delle puntate serali su Rete 4, che non hanno mai raggiunto la soglia del milione di spettatori.

Il finale di sempre di Una Vita nel 2022 su Canale 5, poi l'addio

Ma quando andrà in onda il finale di sempre di Una Vita su Canale 5? Le anticipazioni riguardanti la programmazione delle ultime puntate della soap iberica, rivelano che la messa in onda in prima visione assoluta è assicurata per buona parte del 2022.

Gli episodi di Una Vita, infatti, terranno compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset fino alla prossima estate, dopodiché anche in Italia calerà per sempre il sipario su questo prodotto.

Per una soap che esce dal palinsesto di Canale 5, però, ce n'è già un'altra che sta per entrare. Trattasi di "Dos Vidas", una nuova soap spagnola attualmente composta da 255 episodi, che arriverà nel 2022 in prima visione assoluta nel daytime della rete ammiraglia del Biscione.

Riuscirà a conquistare lo stesso successo de Il Segreto e Una Vita? Al pubblico di Canale 5 l'ardua sentenza finale.