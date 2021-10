Le trame di Una vita relative a ciò che verrà trasmesso su Canale 5 dal 18 al 22 ottobre saranno ricche di accadimenti. Felipe si troverà in coma in ospedale dopo il tentato avvelenamento di Laura e lotterà tra la vita e la morte. Camino invece, vorrà denunciare la scomparsa di Ildefonso in modo che le autorità la aiutino a ritrovarlo.

Anticipazioni Una vita: Camino alla ricerca disperata di Ildefonso

In Una vita, le puntate in onda sino a venerdì 22 ottobre, saranno incentrate sulla scomparsa di Ildefonso e sul dramma di Felipe. Mentre quest'ultimo sarà in gravi condizioni in ospedale, Camino sarà disperata dopo la scomparsa del marito Ildefonso.

Cesareo riferirà alla giovane Pasamar di aver visto Ildefonso in stato confusionale nei pressi del fiume e, pertanto, Camino deciderà di farsi accompagnare da Anabel sul luogo. Peccato che Camino non troverà traccia del marito.

Ramon invece, onde evitare nuove liti familiari, deciderà di lasciare la politica. Bellita nel frattempo, avrà timore che il suo disco sia un fallimento.

Genoveva corre al capezzale di Felipe

Nel corso dei nuovi episodi della soap Tv iberica Servante avrà un'altra delle sue idee strampalate. L'uomo infatti, si metterà in testa di fondare un proprio partito. Una coppia invece, metterà gli occhi sul ristorante di Felicia.

Felipe nel frattempo, sarà in condizioni critiche dopo l'avvelenamento di Laura.

I vicini di Acacias saranno preoccupati per la sua salute e cominceranno a sospettare di Laura. Velasco invece, crederà di essere stato tradito dalla domestica e le chiederà spiegazioni sul motivo per il quale non avrà portato a termine il piano.

Bellita e Jacinto, intanto, riusciranno a ottenere il successo sperato con il loro disco.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Informata delle condizioni del marito, Genoveva deciderà di andare immediatamente in ospedale e rimarrà sorpresa nel trovarsi di fronte Laura.

Camino vuole denunciare la scomparsa di Ildefonso

Marcos confesserà ad Anabel di aver chiesto a Felicia di sposarlo. La ragazza sarà contenta di questo, soprattutto perché potrà avere Camino come sorella.

Proprio Camino sarà disperata visto che ancora non avrà notizie di Ildefonso. Pertanto penserà di chiedere aiuto alle autorità denunciandone la scomparsa.

Dopo che Ramon avrà rinunciato alla politica, Antonito sembrerà non riuscire più a scrivere un buon discorso. Sarà proprio il padre a spronarlo e, grazie al l'appoggio di tutta la famiglia, Antonito ritroverà l'entusiasmo per la politica.

I nuovi arrivati Sabina e Roberto, faranno un'offerta a Felicia per l'acquisto del suo ristorante, ma la madre di Camino sembrerà non avere intenzione di vendere.

Infine Bellita con il passare dei giorni, comincerà ad avere dei problemi con la voce.