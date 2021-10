Arrivano le nuovissime anticipazioni spagnole di Una vita con le trame inedite. Ad Acacias ci sarà un altro salto temporale che cambierà ogni cosa. Tanti i personaggi che lasceranno la soap, con altrettanti misteri e oscuri retroscena. Nel quartierino non si farà altro che parlare dell'arresto di Genoveva, finita in prigione dopo la sua confessione spontanea in merito alla morte di Marcia. Felipe sarà ancora privo di memoria e affranto per aver scoperto che la donna che credeva di amare non ha fatto altro che mentirgli. Jose tornerà dall'Argentina con una terribile notizia, quella della morte di Bellita.

Attenzione, perché pare che Dominguez non racconti tutta la verità: è stato lui a ucciderla?

Anticipazioni Una Vita: Bellita muore

Nei prossimi episodi della soap, Felipe rilascerà un'intervista nella quale racconterà il vero volto di Genoveva, finita in carcere per la morte di Marcia. In questo modo, affonderà la sua immagine. Salmeron, da dietro le sbarre, giurerà vendetta promettendo a se stessa che uscirà presto di prigione.

Dopo il salto temporale ad Acacias, troveremo una delle coppie più consolidate in crisi: si tratta di Lolita e Antonito. Il giovane Palacios si avvicinerà sempre di più a Natalia, portando il suo matrimonio verso il punto di non ritorno.

Le nuove anticipazioni di Una Vita portano la notizia della morte di Bellita.

La cantante morirà nel sonno e la sua dipartita sarà sin da subito circondata da un alone di mistero.

Jose ha ucciso Bellita? Le anticipazioni di Una Vita

Dominguez porterà si vicini la notizia della morte di Bellita una volta tornato dall'Argentina. Jose racconterà che la moglie è spirata nel sonno, ma la sua spiegazione non sembrerà convincere nessuno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel quartiere, grazie all'impegno di Susana, verrà organizzato un funerale per salutare per sempre Bellita, al quale parteciperanno tutte le persone a lei care. Tuttavia, i vicini noteranno con sospetto lo strano comportamento di José e, soprattutto, di Alodia. Gli spoiler di Una Vita svelano a tal proposito che entrambi cercheranno disperatamanete di nascondere ciò che è realmente accaduto.

Puntate spagnole Una Vita, Felicia muore in circostanze sospette

Nei nuovi episodi della soap Una Vita, ci sarà anche la morte di Felicia. A darne notizia sarà il marito Marcos di ritorno dal Messico. Anche in questo caso, la sua dipartita sarà avvolta nel mistero.

Marcos diffiderà sin da subito della versione ufficiale della morte di Felicia. Desideroso di arrivare alla verità, chiederà l'autopsia sul corpo della povera moglie. Anticipiamo che ci saranno dei grandi colpi di scena per questi due addii.