Una Vita continua a tenere i suoi fedeli telespettatori italiani con il fiato sospeso. Le anticipazioni inerenti le puntate della soap iberica creata da Aurora Guerra che saranno trasmesse da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre su Canale 5 alle 14:10, rivelano che donna Genoveva Salmeron avrà la sensazione che la domestica Laura Alonso stia tramando qualcosa alle sue spalle. Felipe Alvarez-Hermoso si appresterà a partire per Cuba sperando di convincere Santiago Becerra a raccontare la verità una volta per tutte. Nel frattempo che i vicini commenteranno il dramma di Idelfonso Cortes, Camino Pasamar deciderà di non lasciare da solo suo marito.

Subito dopo piomberà in casa il nonno di Idelfonso contrariato e furioso.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva licenzia Laura

Dopo la scioccante rivelazione di Anabel alla festa organizzata dal padre di lei, Idelfonso avrà un duro faccia a faccia con Camino. L’uomo non si capaciterà del fatto che la consorte abbia spifferato il suo segreto intimo alla figlia di Marcos. Coperto dalla vergogna, don Cortes deciderà di non mettere più piedi fuori casa. Felicia, intanto, sarà traumatizzata da ciò che ha saputo sul genero e Marcos la implorerà di dormire a casa sua per aiutarla. Nel frattempo, una pentita Anabel cercherà in tutti i modi di ottenere il perdono dalla giovane Pasamar, ma quest’ultima non sembrerà intenzionata a concederlo.

La proprietaria del locale Nuovo Secolo confiderà a Marcos di sentirsi una pessima madre perché è stata lei a spingere Camino a sposare Idelfonso. I due finiranno per scambiarsi un appassionante bacio. Nel mentre, Velasco rivelerà a Genoveva che la domestica Alonso sta facendo il doppio gioco e per tale motivo la moglie di Felipe la licenzierà in tronco.

Idelfonso riceve la visita del nonno

Nonostante si sforzino di andare d’accordo, i membri della famiglia Palacios continueranno a discutere di questioni politiche usando toni urlati e concitati. A Bellita verrà un’idea per modernizzare il suo repertorio musicale. L’avvocato Alvarez-Hermos, sempre più convinto che sua moglie abbia ucciso a sangue freddo la domestica Marcia Sampaio, farà sapere a Liberto e Ramon che vorrà andare a Cuba per acciuffare Santiago Becerra e costringerlo a dire la verità in tribunale.

Gli abitanti di Acacias andranno in giro a spettegolare sul segreto intimo di Idelfonso. La moglie, invece, rassicurerà il marito dicendogli che gli starà vicino. I due giovani sposi riceveranno la visita inaspettata del marchese de Los Pontones, che non perderà tempo a dare un ceffone al nipote e a riempirlo di parole umilianti. Nel frattempo, Ramon confiderà a Liberto di essere molto preoccupato per la situazione che sta vivendo la sua famiglia.

La sofferta decisione del giovane Cortes: spoiler Una Vita, trame puntate 11-15 ottobre

La dark lady della soap iberica Una Vita, per paura di essere smascherata e rinchiusa dietro le sbarre, supplicherà Felipe di non partire per Cuba a cercare il signor Becerra.

Inoltre, la dark lady approfitterà del momento per confessare al marito di essere ancora innamorata di lui. L’avvocato Velasco, dopo aver assistito a quella scena, trascinerà a casa donna Salmeron e spenderà per lei parole di rimprovero per essersi umiliata. Corroso dalla gelosia, poco dopo, il losco avvocato commissionerà a Laura l’omicidio di Felipe.

Durante un acceso scontro, il marchese de Los Pontones minaccerà Idelfonso di diseredarlo se non rimedierà immediatamente al grave torto fatto a Camino. Il giovane Cortes, pur giurando amore eterno alla moglie, sembrerà aver preso una drastica decisione su se stesso. Per ringraziare Alodia e Casilda dell’aiuto nel concorso delle pensioni, Fabiana e Servante le regaleranno un braciere e un gustoso dolce. E le domestiche decideranno di perdonarli.