Le prossime puntate di Una vita saranno ricche di tensioni e colpi di scena.

Negli episodi trasmessi su Canale 5 fino al 5 novembre il risveglio di Felipe porterà in risalto il nome di Celia, mentre Genoveva apprenderà che cosa ha fatto Velasco e prometterà di fargliela pagare. Laura eseguirà l'ordine di Velasco, ossia porre fine alla vita dell'avvocato e il momento propizio giungerà quando la casa di Genoveva subirà un furto.

Camino avrà a che fare con l'eredità di Ildefonso, mentre Felicia deluderà Marcos. Quest'ultimo chiederà alla figlia Anabel di lasciare Acacias e fare ritorno in Messico.

Anticipazioni Una Vita, Camino rifiuta l'eredità di Ildefonso

Dopo essere finito in ospedale a lottare tra la vita e la morte, Felipe si risveglierà dallo stato comatoso. L'avvocato, purtroppo, riscontrerà una brutta amnesia e non ricorderà gli ultimi avvenimenti. Non solo non riconoscerà la donna che ha sposato, Genoveva, ma tornerà ad affrontare una vecchia questione riguardante Celia. Nel dettaglio, Felipe accuserà nuovamente Ramon dell'omicidio della moglie. Convinto che Genoveva sia una dama della carità, Felipe le permetterà di stargli accanto.

Furioso per il risveglio di Felipe, Velasco minaccerà Laura ancora più pesantemente. Se la domestica non si ucciderà l'avvocato Alvarez Hermoso, lei e la sorella Lorenza non avranno scampo.

Distrutta per il suicidio del marito Ildefonso, Camino respingerà l'eredità dell'uomo nonostante le spetti di diritto. Felicia cercherà di convincere la figlia ad accettare il lascito, ma la sua intromissione non farà altro che scatenare l'astio di Camino verso la madre.

Antonito travolto dalle critiche nelle prossime puntate di Una Vita

Per Antonito Palacios la situazione volgerà al peggio. Dopo il suo discorso, l'uomo verrà travolto dalle critiche e verrà convocato dai vertici del partito conservatore. In attesa di scoprire "di che morte morire", il marito di Lolita seguirà un consiglio di Armando.

Sarà così che il figlio di Ramon scriverà una lettera al direttore del giornale, nel quale si mostrerà orgoglioso di aver dato peso alle tradizioni del paese in cui è nata sua moglie Lolita.

Fallita la sua ambizione di entrare in politica, Servante volterà pagina e si dedicherà all'Associazione dei proprietari di locande e pensioni.

José verrà a sapere che la voce di Bellita è stata compromessa a causa dei rimedi casalinghi del guaritore di Cabrahigo. L'uomo avrà timore che tutto ciò possa danneggiare la carriera della moglie.

Spoiler Una Vita, trame fino al 5 novembre: furto a casa di Genoveva, Marcos pronto a tornare in Messico

Velasco, pur di costringere Genoveva a staccarsi da Felipe, manderà un suo scagnozzo a inscenare un furto nell'abitazione della perfida Salmeron.

Una volta che la dark lady di Acacias 38 avrà lasciato da solo Felipe, Laura avrà campo libero per portare al termine l'incarico di porre fine alla vita dell'avvocato.

Genoveva non abboccherà alla messinscena e, proprio mentre la domestica Laura sarà a un passo dal soffocare Felipe, la donna entrerà nella stanza e la bloccherà. Successivamente Genoveva costringerà Laura a vuotare il sacco. Messa al corrente che Velasco abbia ridotto il suo amato in quelle condizioni, Salmeron giurerà vendetta.

Marcos chiederà la mano a Felicia, ma la donna lo respingerà. Il rifiuto sarà alquanto amaro da digerire per Marcos, che proporrà ad Anabel di lasciare Acacias e fare ritorno in Messico.