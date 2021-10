Tante novità accadranno nel corso delle puntate di Una vita in programma dal 4 all'8 ottobre su Canale 5.

Gli spoiler della soap opera annunciano che Camino Pasamar e sua madre Felicia avranno un faccia a faccia con conseguenze drammatiche. Felipe Alvarez Hermoso annuncerà la partenza da Acacias.

Anticipazioni Una vita da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate, in programma da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre, svelano che Genoveva informerà Felipe di aver ritirato la denuncia per abbandono del tetto coniugale e di volergli concedere l'annullamento delle nozze.

In seguito, la darklady comunicherà a Velasco che è adesso è una donna libera, baciandolo con passione.

Anabel, invece, perderà il controllo durante una festa organizzata dal padre. La ragazza in preda ai fumi dell'alcool finirà per svelare a tutti gli invitati che Ildefonso è impotente. Un gesto di cui si pentirà subito ma che susciterà la reazione di Marcos, che inviterà la figlia a chiedere scusa a Felicia.

Ramon e Antonito, invece, saranno sempre più divisi a causa delle diverse idee politiche. Per questo motivo, Carmen e Lolita cercheranno di tenere unita la famiglia. Infine José Miguel suggerirà Bellita di incidere un nuovo album.

Camino butta fuori di casa la madre Felicia

Nelle puntate dal 4 all'8 ottobre di Una vita, Servante e Fabiana scopriranno di aver vinto il premio per la famiglia più simpatica.

Genoveva, intanto, noterà Velasco mentre rimprovera aspramente Laura.

Mendez, invece, racconterà a Felipe di aver proposto alla domestica protezione in cambio della deposizione corretta in tribunale. Camino, intanto, butta fuori di casa la madre Felicia, che sconvolta accuserà un brutto malore.

Jose Miguel, invece, consiglierà a Bellita di comporre delle nuove canzoni, dato che il suo repertorio è antiquato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Felipe vuole abbandonare Acacias

In soffitta, Casilda, Alodia e Marcelina appariranno irate con Fabiana e Servante, rei di non averle ringraziate per averli aiutati con il concorso. Felipe cercherà di avvicinarsi a Laura per avere una sua collaborazione dopo aver scoperto del trasferimento di Mendez in un altro commissariato.

Ma la domestica rifiuterà l'accordo poiché troppo impaurita.

Un incontro che sarà spiato da Genoveva, la quale non esiterà a minacciare la Alonso. In seguito, quest'ultima sarà accerchiata da Velasco, che le commissionerà un ultimo incarico. Una richiesta che non piacerà alla domestica, che arriverà a minacciate Javier di raccontare la verità sul loro accordo alla darklady.

Infine Felipe annuncerà a Liberto e Ramon di avere intenzione di abbandonare Acacias per qualche tempo.