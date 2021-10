Gli spoiler della soap opera spagnola Una vita, riservano molte novità. Nelle puntate che andranno in onda dall'1 al 5 novembre su Canale 5, Laura sarà costretta ad attuare il diabolico piano di Velasco e tenterà di uccidere l'Alvarez Hermoso: la donna si recherà in ospedale da Felipe e tenterà di strangolarlo con le sue mani, ma a un certo punto nella stanza entrerà Genoveva, la quale riuscirà ad impedire la tragedia.

Nel frattempo Felipe penserà che sua moglie Genoveva sia una dama della carità, per colpa della sua amnesia. In seguito Felicia deciderà di rifiutare la proposta di matrimonio di Marcos, l'uomo in tutta risposta penserà di lasciare Calle Acacias insieme ad Anabel per ritornare in Messico.

Anticipazioni Una Vita: Felipe pensa che Genoveva sia una dama della carità

Nelle prossime puntate di Una Vita, Velasco minaccerà nuovamente Laura: se la donna non ucciderà Felipe, una volta per tutte, allora per lei e Lorenza non ci sarà più scampo. L'avvocato, intanto, a causa dell'amnesia penserà che Genoveva sia una dama della carità e che Ramon sia l'assassino di Celia. Camino, invece, sarà ancora disperata per la morte di Ildefonso e non vorrà, assolutamente, accettare l'eredità di suo marito.

Nel frattempo Felicia si immischierà nella vita della figlia e cercherà di convincere la giovane a prendere il denaro, che in fondo le spetterebbe di diritto. Camino sarà assai delusa dall'atteggiamento di sua madre e non riuscirà a comprendere i suoi pensieri.

I rimedi di Aquilino, il guaritore di Cabrahigo, intanto, sembreranno funzionare e Antonito supererà, finalmente, la sua paura.

Felicia vende il ristorante Nuovo Secolo XX

Il giovane Palacios sarà travolto dalle critiche e verrà convocato dai vertici del partito conservatore.

Nel frattempo Antonito accetterà il consiglio di Armando e scriverà una lettera al direttore del giornale, nella quale dichiarerà di essere orgoglioso di valorizzare le tradizioni del paese di sua moglie.

Servante, intanto, metterà da parte il suo progetto politico per concentrarsi sull'associazione dei proprietari di locande e pensioni.

José, invece, scoprirà che Bellita si è ritrovata con la voce rauca, dopo essersi affidata alle cure del guaritore Aquilino di Cabrahigo. L'uomo sarà assai turbato per l'atteggiamento della donna e temerà per la sua carriera.

Più tardi a Calle Acacias inizierà a spargersi la voce che Felicia ha venduto il ristorante "Nuovo Secolo XX", ma l'accoglienza degli abitanti nei confronti dei nuovi proprietari non sarà delle migliori.

Laura tenta di uccidere Felipe

Velasco penserà di inscenare un furto in casa di Genoveva, con lo scopo di terrorizzare la donna, così da costringerla a lasciare Felipe da solo in ospedale e dare modo a Laura di procedere con il suo piano. Laura, intanto, sarà ancora molto restia, ma avrà paura che Velasco faccia del male a Lorenza e non potrà fare altro che accettare il suo compito.

Poi la domestica si recherà da Felipe in ospedale e tenterà di strangolarlo, ma all'improvviso Genoveva entrerà nella stanza e fermerà la donna.

Subito dopo la Salmeron chiederà a Laura di confessarle il suo piano e chi sia il mandante. Quando la dark lady scoprirà che il colpevole è Velasco sarà assai furiosa e giurerà davanti alla domestica di fargliela pagare il prima possibile.

Felicia rifiuta la proposta di matrimonio di Marcos

Felicia deciderà di rifiutare la proposta di matrimonio di Marcos: l'uomo sarà notevolmente dispiaciuto per la decisione della donna e proporrà ad Anabel di tornare in Messico.

Infine, Felicia chiederà a Camino di partire insieme a lei per Santander, ma la giovane sarà ancora molto arrabbiata con sua madre rifiuterà la proposta.