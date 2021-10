Nuovo spazio dedicato alle novità su Una vita, la soap opera scritta e diretta da Aurora Guerra, la stessa autrice de Il Segreto. La trama della nuova puntata trasmessa eccezionalmente il 10 ottobre sui teleschermi di Canale 5 svelano che Camino Pasamar non riuscirà a perdonare Anabel Bacigalupe dopo aver umiliato Ildefonso. Laura Alonso, invece, perderà il lavoro in casa di Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Anticipazioni Una vita, puntata 10 ottobre: Camino non riesce a perdonare Anabel

Le anticipazioni di Una vita sulla puntata trasmessa eccezionalmente domenica 10 ottobre dalle ore 14:10 dopo l'appuntamento con Beautiful annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, la rivelazione di Anabel riguardante il segreto di Ildefonso creerà non poche conseguenze nella famiglia Pasamar. Il marchesino sarà talmente adirato tanto da avere un bruttissimo scontro con la moglie. Poi, Cortes deciderà di rinchiudersi in casa dopo essere stato umiliato davanti a tutti.

Nel frattempo, Anabel porgerà le sue scuse a Camino, che tuttavia non saranno accettate. La Pasamar, infatti, non riuscirà a perdonare l'amica né sua madre.

Marcos, invece, offrirà ospitalità per la notte a Felicia, distrutta per gli ultimi accadimenti successi in famiglia. La ristoratrice si sentirà in colpa per l'infelicità della figlia, tanto da trovare rifugio nelle braccia di Bacigalupe.

Alla fine, tra i due scatterà perfino un bacio.

Genoveva decide di licenziare Laura

Nella puntata di Una vita che sarà trasmessa il 10 ottobre su Canale 5, Ramon e Antonito saranno protagonisti di nuove litigi a causa delle diverse vedute politiche. Scontri che non faranno altro che creare tensione in famiglia.

Bellita, intanto, sarà alle prese con il suo nuovo album.

La cantante, infatti, troverà un'idea che potrebbe rendere più accattivante il suo ultimo singolo agli ascoltatori.

Velasco, invece, convincerà Genoveva delle intenzioni bellicose di Laura. L'avvocato farà credere che la domestica stia tramando contro di lei. Per questo motivo, la Salmeron deciderà di licenziare la Alonso dal suo posto di lavoro.

Felipe vuole recarsi a Cuba

Allo stesso tempo, Felipe (Marc Parejo) sarà certo che la morte della sua amata Marcia Sampaio sia opera di Genoveva Salmeron. L'uomo, a questo punto, prenderà una decisione che potrebbe fare luce sull'omicidio. L'Alvarez Hermoso, infatti, informerà i suoi amici Liberto Mendez (Jorge Pobes) e Ramon Palacios (Juanma Navas) di avere intenzione di recarsi nella lontana Cuba e obbligare Santiago Becerra a raccontarle tutta la verità.

Acacias 38 è in onda da lunedì al venerdì sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".