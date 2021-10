Le anticipazioni settimanali di Una vita sono pronte a svelare cosa accadrà negli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 18 al 24 ottobre 2021.

Marcos continuerà a corteggiare Felicia, sperando che possa diventare sua moglie. La bella albergatrice, tuttavia, sembra non volersi fidare completamente dei suoi sentimenti. Per Camino si avvicina una notizia tremenda che riguarda il marito Ildefonso, sparito completamente nel nulla dopo che Anabel ha rivelato a tutti i vicini il segreto che lo tormenta da anni: il fatto che ormai si sappia che è impotente lo devasta e non riesce a reggere la vergogna.

A dargli il colpo di grazia è stato il nonno, che lo ha umiliato e schiaffeggiato per aver tenuta nascosta la verità alla moglie. La giovane Pasamar capirà che è arrivato il momento di avvisare la polizia affinché inizi le ricerche di Ildefonso.

Nel frattempo, le condizioni di Felipe saranno molto serie e i medici non daranno alcuna speranza a Genoveva che, saputa la notizia, si precipiterà - con grande rabbia di Velasco - al capezzale del marito.

Una Vita, anticipazioni: Felipe in coma irreversibile

Nelle nuove puntate di Una Vita, Genoveva riceve la notizia del malore di Alvarez Hermoso. Angosciata, corre in ospedale dove lo trova in condizioni disperate. I medici la informano che Felipe ha poche ore di vita e che è entrato in coma irreversibile.

Salmeron non sa che è stato Velasco a ordinare a Laura di avvelenarlo.

Javier, furioso con la domestica per non essere riuscita a uccidere l'avvocato, le ordina di portare a termine il suo compito. Laura pensa a un modo per porre fine alla vita di Alvarez Hermoso, con la scusa di andare a trovarlo nella sua stanza d'ospedale.

Intanto, i vicini si riuniscono in preghiera per il povero Felipe, invocando un miracolo.

Camino e Anabel potrebbero diventare sorellastre: Una Vita puntate 18-24 ottobre 2021

Le anticipazioni di Una Vita raccontano che Marcos non si arrenderà così facilmente e sarà deciso a sposare Felicia. La bella albergatrice, però, non ne sarà così convinta.

Camino inizierà a pensare che, qualora la madre accettasse di diventare la moglie di Marcos, diventerebbe la sorellastra di Anabel. Sentimenti contrastanti che la confonderanno: da un lato sarà contenta, mentre dall'altro non riuscirà a dimenticare che è stata proprio lei a rovinare la reputazione di Ildefonso, ancora scomparso nel nulla.

Negli episodi di Una Vita dal 18 al 24 ottobre, inoltre, arriverà una coppia di anziani in compagnia del nipote. Il giovane forestiero rimarrà abbagliato da Anabel che, tuttavia, non sembrerà apprezzare le sue intenzioni. Ramon, invece, si ritirerà dalla politica per ricreare un clima pacifico in famiglia.