Brutta notizia in arrivo per i Dominguez, i protagonisti dell’appassionante soap opera di origini spagnole intitolata Una vita, che continua a regalare delle intense emozioni ai fan italiani. Dagli spoiler si evince che Bellita Del Campo (Maria Gracia) non riuscirà a stare tranquilla, ma soprattutto non vorrà rimanere ferma non appena verrà a conoscenza che sua figlia Cinta si è sentita molto male (Aroa Rodriguez).

Nello specifico l’artista apprenderà che il suo stesso sangue era in procinto di perdere la creatura che porta in grembo, per aver subìto una minaccia di aborto.

Una vita, spoiler: Bellita preoccupata per la figlia Cinta dopo aver ricevuto un telegramma dal genero Emilio

Le anticipazioni delle puntate dello storico sceneggiato che in Spagna ha già chiuso i battenti ormai da parecchi mesi e che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Bellita dopo aver avuto dei problemi alle corde vocali potrà tornare a esibirsi sui palcoscenici dei teatri: il talento della donna colpirà anche il sovrano Alfonso XIII, che non perderà tempo per chiederle di cantare presso la sua abitazione. La felicità della signora Del Campo purtroppo non durerà molto visto che proprio quando dimostrerà di non voler accettare l’invito del monarca, lei e suo marito José Miguel (Manuel Bandera) riceveranno un telegramma dall’Argentina da parte del genero Emilio (Josè Pastor) per niente piacevole.

In particolare i Dominguez apprenderanno che loro figlia Cinta dopo aver rischiato di abortire si è vista costretta a interrompere la sua tournée in giro per l’Argentina, per non mettere in pericolo la salute del suo bambino. Bellita abbastanza preoccupata per la propria consanguinea deciderà di raggiungerla, per supportarla in questo difficile momento della sua vita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

José Miguel cerca di tranquillizzare la moglie con Felicia, Del Campo decisa a recarsi in Argentina

A questo punto José Miguel cercherà di rassicurare la moglie invitandola a contattare Emilio prima di partire: anche Felicia (Susana Soleto) la penserà alla stessa maniera di Dominguez, visto che farà il possibile per far ragionare Bellita dicendole che la cosa più importante è quella di capire se i loro figli hanno effettivamente bisogno di loro.

La signora Del Campo sarà irremovibile sulla decisione presa, visto che vorrà recarsi dalla figlia anche senza il marito. Intanto la cameriera Alodia (Abril Montilla) soffrirà al pensiero di poter non essere considerata dai suoi padroni, quando lasceranno Acacias 38. I Dominguez raggiungeranno veramente la figlia? Oppure Bellita desisterà dal suo intento di assisterla?