Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la popolare soap opera iberica che si appresta a chiudere i battenti nel corso del 2022. Le trame delle nuove puntate provenienti dalla Spagna e in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 si soffermano su Bellita Del Campo e Josè Miguel Dominguez interpretati dagli attori Maria Gracia e Manuel Bandera.

In dettaglio, la coppia insieme alla domestica Alodia decideranno di abbandonare Acacias 38 alla volta dell'Argentina dopo aver ricevuto una lettera preoccupante da Emilio.

Una vita, anticipazioni: Cinta ha problemi con la gravidanza, Bellita vuole partire

Le anticipazioni di Una vita sulle prossime puntate trasmesse in prima visione sui teleschermi italiani annunciano che la famiglia Dominguez prenderà un'importante decisione all'arrivo di un telegramma.

Tutto inizierà quando Emilio informerà i parenti che sua moglie Cinta ha dovuto sospendere la tournée in Argentina per alcuni problemi legati alla gravidanza. Neanche a dirlo, Bellita andrà subito in ansia per le precarie condizioni di salute della figlia amata. La cantante, infatti, avrà come unico pensiero quello di raggiungerla in America Latina. Ed ecco che Josè Miguel cercherà di far ragionare la Del Campo, tanto da convincerla a mettersi in contatto con il genero per valutare la situazione.

Tuttavia, Bellita obbligherà il Dominguez ad acquistare dei biglietti per la trasferta transatlantica in America.

Alodia accetta di seguire i padroni in America: nuove puntate di Una vita

Nelle nuove puntate di Una vita, Alodia si farà prendere dal panico in quanto terrorizzata a restare per settimana su di un'imbarcazione. Una volta appresa la verità, Bellita cercherà di parlare a quattrocchi con la propria inserviente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qui, la cantante cercherà di convincere la giovane a partire in quanto la ritengono un membro a tutti gli effetti della loro famiglia.

Ed ecco che Alodia accetterà di seguire i suoi padroni in America nonostante l'ansia. Per questa ragione, la collega Fabiana le somministrerà una tisana capace di rilassarla durante il viaggio.

Alla fine, la domestica si addormenterà appena salita a bordo dell'auto, tanto da non poter salutare nessuno.

Josè Miguel e la moglie salutano i vicini alla volta dell'Argentina

Dall'altro canto, Josè Miguel e la moglie saluteranno tutto il vicinato per poi imbarcarsi in un lungo viaggio in direzione Argentina. Tuttavia, l'assenza dei coniugi Dominguez non durerà moltissimo tempo, visto che saranno protagonisti di un grosso mistero che movimenterà le vicende ambientate ad Acacias 38 nel corso delle prossime puntate della soap opera trasmesse in prima visione tv su Canale 5.