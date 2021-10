Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate spagnole della soap Una vita. Le anticipazioni sulle trame rivelano che Felipe e Genoveva si ritroveranno in serio pericolo di vita, nel momento in cui finiranno nelle mani di un gruppo di banditi armati che ne metteranno a repentaglio la loro esistenza. Tra questi vi è anche Santiago Becerra, l'ex compagno della defunta Marcia, che tornerà ad Acacias per vendicare la morte della sua amata.

Genoveva e Felipe vengono rapiti: anticipazioni e trame Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita, in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Genoveva e suo marito decideranno di partire insieme per una seconda luna di miele.

Dopo essersi riappacificati, i due si dirigeranno verso Toledo pronti a trascorrere un po' di tempo insieme, lontani da tutto e tutti, dopo che la perdita di memoria sembrava aver stravolto la vita dell'avvocato.

Tuttavia, nel momento in cui si metteranno in viaggio, la loro vettura verrà inseguita e poi bloccata da due banditi a cavallo. I due coniugi, quindi, verranno fermati con la minaccia delle armi.

Le anticipazioni spagnole della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che il malvivente con una pistola in mano, costringerà Felipe e sua moglie a scendere dall'automobile e a seguirli.

I banditi rapiscono Felipe e sua moglie

Un duro colpo per i due coniugi, i quali si renderanno conto di essere finiti nelle mani di un gruppo di loschi individui e cercheranno di capire cosa sta accadendo.

Felipe e sua moglie, però, non sapranno che sotto il bavaglio di quell'uomo che li sta minacciando, si nasconde Santiago Becerra, ritornato da Cuba per vendicare la morte di Marcia e per rendere giustizia alla memoria della donna, di cui non è stato più svelato il nome del vero assassino.

Sta di fatto che, i banditi costringeranno Felipe e Genoveva a seguirli: i due, così, verranno portati in un vecchio casolare abbandonato.

Genoveva farà i conti col passato: anticipazioni spagnole Una Vita

Le trame spagnole di Una Vita rivelano che in seguito, i due coniugi saranno anche picchiati, incatenati e rinchiusi in un lugubre fienile.

Insomma la situazione per Felipe e sua moglie si metterà molto male: la donna sarà a dir poco sotto choc per quello che le sta accadendo e proverà a trovare conforto tra le braccia dell'avvocato.

La dark lady di Acacias, però, non sa che il peggio deve ancora venire: con il ritorno di Santiago in quartiere, la perfida Genoveva si ritroverà a dover fare i conti con i fantasmi del suo passato, tornati a farle visita e intenzionati a vendicarsi per tutte le cattive azioni che ha compiuto nel corso di questi anni.