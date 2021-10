Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni spagnole delle prossime puntate che saranno trasmesse su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Genoveva e Velasco: i due arriveranno alla resa dei conti finale e la dark lady di Acacias rischierà di essere fatta fuori. Spazio poi anche ad un nuovo arrivato: trattasi di Aurelio, che si metterà subito in mostra per la sua perfidia.

La resa dei conti tra Genoveva e Velasco: trame spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le trame spagnole di Una Vita rivelano che tra Genoveva e Velasco arriverà il momento della fatidica resa dei conti.

La dark lady, dopo aver usato Velasco per far sì che la tirasse fuori dai guai in merito al caso della morte di Marcia, deciderà di liberarsi dell'avvocato.

Genoveva, in accordo con Laura, comincerà ad avvelenare Velasco ma ben presto l'uomo scoprirà tutto l'inganno e metterà la donna alle strette,

Gli spoiler delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che in occasione di una cena, Genoveva preparerà il calice di vino di Velasco aggiungendo all'interno delle gocce di veleno.

L'avvocato, dopo aver notato il gesto, invertirà i bicchieri ma, a sua volta, la dark lady riuscirà a vedere la scena.

Genoveva in pericolo: Velasco vuole ammazzarla

Così, quando Velasco si farà sempre più insistente e le chiederà quasi con forza di bere quel vino, Genoveva farà cadere a terra il calice, confermando di fatto i dubbi e i sospetti dell'avvocato.

La reazione di Velasco non sarà affatto delle migliori: l'uomo si scaglierà duramente nei confronti della dark lady di Acacias, al punto da metterne a repentaglio la vita, con l'intento ben preciso di ucciderla.

Le urla di Genoveva non passeranno inosservate in casa e per lei interverrà subito la domestica Laura che, in possesso di una pistola, farà partire un colpo contro Velasco, causandone la morte.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle prossime puntate di Una Vita, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di un nuovo volto che popolerà le strade di Acacias.

L'arrivo di Aurelio: anticipazioni spagnole Una Vita

Trattasi di Aurelio Quesada, vecchio amico dei Bacigalupe, che arriverà in occasione della festa di Marcos per l'inaugurazione della nuova casa.

L'uomo, fin dal primo momento, si metterà in mostra per la sua perfidia e si rivelerà sgarbato e prepotente nei confronti di Anabel.

Questo suo modo di fare lo renderà protagonista di un accesissimo scontro con Miguel, che nutre un interesse sentimentale nei confronti della donna e che non resterà a guardare il modo in cui Aurelio tratterà la povera Anabel.