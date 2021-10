Nello studio di Uomini e donne è tempo di "resa dei conti" e le anticipazioni delle nuove puntate che sono state registrate e che andranno in onda nel corso di questo 2021 su Canale 5, rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà il cavaliere Biagio. Il motivo? L'uomo si lamenterà con la redazione del programma di Maria De Filippi, sostenendo di essere stato sfruttato dalle dame che ha frequentato nel corso di questi mesi e portando addirittura il conto dei soldi spesi durante le varie uscite.

Anticipazioni Uomini e donne 2021: Biagio porta il conto dei soldi spesi

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nel corso del 2021 in prima visione su Canale 5, rivelano che il cavaliere Biagio sarà sicuramente uno dei protagonisti indiscussi.

L'uomo, infatti, farà un bilancio del suo percorso nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e senza troppi giri di parole, ammetterà di sentirsi sfruttato dalle dame che ha frequentato nel corso di questo ultimo periodo.

Biagio, in particolar modo, porterà il conto di tutti i soldi spesi per le dame: dalle cene agli aperitivi, passando anche al conto dei gelati che ha offerto alle varie dame della trasmissione di Canale 5.

Isabella sbotta contro Biagio a Uomini e donne

Insomma, un gesto decisamente poco carino quello di Biagio che arriverà a rinfacciare i soldi spesi per le uscite e, ovviamente, questo suo modo di fare scatenerà non poche polemiche in studio.

Le anticipazioni di Uomini e donne di questo 2021, rivelano che la prima a puntare il dito contro Biagio sarà la dama Isabella Ricci, la quale non sarà per niente tenera nei confronti del cavaliere del trono over.

Isabella, infatti, proverà a smontare le accuse che sono state mosse in studio da Biagio, rivelando che durante le loro cene, Biagio avrebbe provato a "corrompere" i proprietari del locali dove andavano, sostenendo che avrebbe proposto loro lo "scambio di mozzarelle" pur di non pagare il conto.

La situazione nello studio di Uomini e donne si preannuncia quindi particolarmente "trash" e c'è da scommettere che Biagio non farà affatto una bella figura, anche in vista delle conoscenze future che lo vedranno protagonista in trasmissione.

Gemma viene lasciata: anticipazioni Uomini e donne 2021

E poi ancora, gli spoiler delle prossime puntate di questo 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma Galgani. Per lei, infatti, arriverà l'ennesima delusione sentimentale.

Questa volta, sarà il cavaliere Costabile a scegliere di chiudere la loro frequentazione, dato che non gradirà alcune critiche e lamentele da parte di Gemma.

Costabile, infatti, sostiene di aver chiesto alla dama di lasciare il programma insieme e di potersi concedere dei viaggi anche all'estero, per approfondire la conoscenza. La dama, però, si sarebbe rifiutata di lasciare la "poltrona" nel programma di Maria De Filippi e così il cavaliere ha scelto di mollarla definitivamente.