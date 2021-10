Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 25 al 29 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende del giovane tronista Matteo, ma anche sul percorso di Andrea Nicole, sempre più vicina a Ciprian. Per quanto riguarda, invece, il trono over ci sarà l'addio della coppia composta da Angela e Antonio.

Anticipazioni Uomini e donne, nuove puntate 25-29 ottobre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nella settimana compresa tra il 25 e il 29 ottobre, rivelano che Andrea Nicole si lascerà andare sempre più nei confronti del giovane corteggiatore Ciprian.

Tra i due ci sarà un nuovo intenso e appassionante bacio: sarà davvero lui il ragazzo ideale per Andrea Nicole? Nelle scorse puntate del programma, la tronista non aveva nascosto i suoi dubbi sul ragazzo, che a quanto pare sembrano essere spazzati via.

E poi ancora, nel corso della prossima settimana di programmazione del dating show di Maria De Filippi, ci sarà spazio anche per una scelta finale.

Matteo anticipa la sua scelta finale a Uomini e donne

Il tronista Matteo, dopo essersi messo in gioco per circa un mese e mezzo, annuncerà di essere pronto a compiere la fatidica scelta e quindi a svelare il nome della corteggiatrice con la quale vuole costruire qualcosa di serio fuori dal programma Mediaset.

Trattasi della pretendente "riccia" Noemi, la quale dirà sì di fronte alla scelta di Matteo e insieme saranno pronti a viversi questa esperienza lontani dai riflettori mediatici della trasmissione di Maria De Filippi.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda fino al 29 ottobre 2021, rivelano inoltre che sarà tempo di scelte anche per alcuni volti noti del trono over.

Antonio e Angela se ne vanno: anticipazioni Uomini e donne al 29 ottobre

Antonio e Angela, infatti, annunceranno pubblicamente la loro scelta di andare via dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Una notizia che sarà accolta con grande emozione in studio: la dama torinese Gemma Galgani, infatti, non riuscirà a trattenere la commozione.

E, in merito alle nuove vicende di Gemma, gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che la dama torinese sarà al centro dell'attenzione per un clamoroso bacio che darà ad un cavaliere.

Ben 16 minuti di bacio super appassionante e a tratti mozzafiato che lascerà "senza parole", in primis la stessa Gemma Galgani.

Ma quale sarà la reazione di Tina Cipollari dopo aver appreso di questo infinito bacio che ha dato la sua nemica giurata? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne, previste fino al 29 ottobre su Canale 5.