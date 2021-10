Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove registrazioni di queste settimane, legate alle puntate che saranno trasmesse in autunno su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su ben due scelte che si verificheranno nel corso delle prossime settimane di messa in onda del programma Mediaset condotto da Maria De Filippi. Una riguarderà il tronista Matteo che ha scelto di chiudere in anticipo il suo percorso, l'altra invece riguarderà due protagonisti del trono over.

Anticipazioni Uomini e donne, nuove puntate autunno 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne di questa stagione autunnale 2021, rivelano che il tronista Matteo ha deciso di chiudere in anticipo il suo percorso.

Dopo le ultime esterne fatte con le sue pretendenti, Matteo comunicherà a De Filippi la sua intenzione di mettere la parola fine a questo percorso e di affrettare così il momento della fatidica scelta.

Ad avere la meglio, sarà la giovane corteggiatrice Noemi che, nel corso di queste settimane di messa in onda, è stata colei che ha saputo conquistare il cuore del giovane tronista di Uomini e donne.

Il tronista Matteo anticipa la sua scelta finale a Uomini e donne

Una scelta che arriva a distanza di poche settimane dalla fatidica uscita di scena del tronista Joele Milan, fatto fuori dal trono della trasmissione di Canale 5, dopo aver provato a raggirare la redazione e la conduttrice stessa, per sentirsi in gran segreto con la sua pretendente Noemi.

Ma questa non è l'unica scelta che verrà trasmessa nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne di questo autunno 2021.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di due protagonisti del trono over, i quali annunceranno la loro scelta di andare via dal programma e quindi di viversi la loro relazione lontano dalle telecamere.

Antonio e Angela lasciano insieme il programma: anticipazioni Uomini e donne autunno

Trattasi di Antonio e Angela, i quali andranno via definitivamente dallo studio della trasmissione Mediaset e questa loro decisione non passerà inosservata.

Gemma Galgani, infatti, non riuscirà a trattenere la commozione per il trionfo di questo amore. Spazio anche ai nuovi battibecchi che vedranno protagonista Tina Cipollari.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che l'opinionista si ritroverà a litigare in studio con una dama del parterre del trono over. Il motivo? Tina verrà criticata e attaccata per il suo aspetto fisico, al punto che la dama la "accuserà" di essersi rifatta.

Accuse che faranno infuocare Tina, la quale risponderà prontamente a tutte le accuse dando vita a un nuovo scontro verbale acceso in trasmissione.