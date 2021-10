Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. Le anticipazioni delle nuove puntate, che andranno in onda nella settimana fino al 15 ottobre, rivelano che ci sarà spazio per la sfuriata di Maria De Filippi nei confronti del tronista Joele Milan, che verrà cacciato fuori in maniera definitiva dal programma.

Cambio programmazione Uomini e donne: salta lunedì 11 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che la prossima settimana ci saranno delle novità legate alla programmazione televisiva.

Il programma di Maria de Filippi, infatti, salterà la messa in onda lunedì 11 ottobre 2021.

Il motivo ha a che fare con la trasmissione dello speciale di Amici 21, infatti lunedì pomeriggio verrà trasmessa la quarta puntata del pomeridiano, quella che sarebbe dovuta andare in onda domenica pomeriggio.

In casa Mediaset, infatti, hanno scelto di rimettere mano al palinsesto di Canale 5 per evitare lo scontro con la partita della Nations League, che vedrà scendere in campo la Nazionale italiana contro il Belgio.

Cosa succederà nel corso delle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi?

Anticipazioni Uomini e donne: Joele Milan smascherato

Le anticipazioni sulle nuove puntate, che andranno in onda nella settimana fino al 15 ottobre, rivelano che ci sarà spazio per la messa in onda di un episodio attesissimo dai fan del programma di Canale 5.

Il tronista Joele Milan, dopo aver preso in giro la redazione e aver ingannato gli autori e tutte le persone che lavorano con Maria De Filippi, verrà cacciato via definitivamente dalla trasmissione.

La registrazione di questa attesa puntata è avvenuta un po' di giorni fa e sarà trasmessa nel corso della prossima settimana di messa in onda di Uomini e donne.

Maria De Filippi, infatti, è riuscita a smascherare Joele Milan dopo aver avuto modo di ascoltarlo mentre parlava con una delle corteggiatrici, presenti in studio durante un ballo, e le chiedeva di accordarsi per potersi sentire e vedere fuori dallo studio di Uomini e donne, senza farsi scoprire dalla redazione.

Maria De Filippi caccia via Joele da U&D

Un duro colpo per la squadra del programma di Canale 5, che aveva creduto in Joele Milan dandogli la possibilità di diventare il nuovo tronista ufficiale.

Sta di fatto che Maria De Filippi ha scelto di non passare sopra a questo spiacevole episodio e così, nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne, il pubblico da casa assisterà alla fatidica cacciata dal programma del giovane tronista.