Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, questo fine settimane, ci sono state le registrazioni delle nuove puntate. Come aveva spoilerato Gianni Sperti sui social, sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021, i protagonisti del trono over e del trono classico della trasmissione di Maria De Filippi, si sono ritrovati di nuovo in studio per le riprese delle puntate che andranno in onda tra fine ottobre e il mese di novembre su Canale 5. I colpi di scena non mancheranno e tra questi va segnalato il ritorno di Isabella.

Registrazioni Uomini e donne del 16 e 17 ottobre: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulle nuove registrazioni di Uomini e donne di questo fine settimana, sono state fornite da Gianni Sperti.

Sabato pomeriggio sui social, il celebre opinionista ha mostrato una panoramica dello studio prima che iniziassero le riprese di questa settimana e ha svelato che Tina Cipollari è riuscita a far realizzare il suo "obiettivo".

La "mummia rifatta" rappresentante Gemma Galgani è stata appesa al led principale presente in studio a Uomini e donne, proprio come aveva richiesto espressamente la Cipollari, in modo tale che la sua nemica non potesse più avvicinarsi alla mummia e in questo modo evitare di romperla.

Il ritorno di Isabella Ricci nello studio di Uomini e donne

Insomma gli scontri tra Tina e Gemma non sono affatto destinati a placarsi neppure nel corso delle prossime puntate di questa stagione di Uomini e donne, che proseguirà la sua messa in onda fino a maggio 2022.

E poi ancora le anticipazioni riguardanti la registrazione avvenuta domenica 17 ottobre rivelano che c'è stato l'atteso ritorno in studio della dama Isabella Ricci.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La scorsa settimana, la nemica di Gemma era stata assente alla doppia registrazione in programma e tale situazione non era passata inosservata, al punto che si erano diffuse voci legate ad un suo addio alla trasmissione.

Isabella, invece, è tornata nuovamente questa domenica pomeriggio, pronta a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Gemma messa in crisi da Costabile: anticipazioni Uomini e donne registrazione 17 ottobre

E poi ancora le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che c'è stato spazio anche per le vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese continua ad essere al centro dell'attenzione per la sua frequentazione con Costabile, ma non tutto va per il verso giusto. Gemma si è lamentata della mancanza di attenzioni da parte del cavaliere ma lui ha sbottato ed ha dato ragione a Tina.

Secondo Costabile, infatti, Gemma sarebbe interessata a restare in trasmissione e non alla ricerca di un vero cavaliere.