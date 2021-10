Non c'è pace tra Tina Cipollari e Gemma Galgani nello studio di Uomini e donne. Nel corso della nuova puntata trasmessa su Canale 5 il 15 ottobre 2021, le due protagoniste della trasmissione di Maria De Filippi si sono ritrovate di nuovo ai ferri corti. Il motivo di questa nuova diatriba ha avuto a che fare con gli interventi di chirurgia estetica: Gemma, infatti, ha messo in dubbio il fatto che Tina abbia un seno naturale e la reazione dell'opinionista non si è fatta attendere.

Gemma e Tina, si riaccende lo scontro a Uomini e donne sul tema chirurgia

Nel dettaglio, il clima nello studio di Uomini e donne si infuocato nel momento in cui Tina ha portato la nuova mummia raffigurante Gemma, in versione "rifatta", dopo gli interventi di chirurgia di questa estate ai quali si è sottoposta la dama torinese.

Gemma non ha gradito per niente il modo di fare di Tina ed ha risposto alle provocazioni, mettendo in dubbio il fatto che il seno di Tina fosse tutto naturale.

Insomma la dama torinese ha ipotizzato che, in passato, anche la sua rivale si sarebbe rivolta al chirurgo estetico per chiedere di rifare il decolleté.

Immediata la reazione di Tina che ha prontamente rigettato al mittente le accuse della dama, precisando che fin da ragazzina ha sempre avuto un seno prosperoso.

Tina pronta a portare in studio una sua foto senza veli

"Tu un giorno mi hai detto acqua e silicone io sai cosa ti ho risposto sui social? Adesso lei è diventata ossa e silicone", ha sbottato Tina dopo gli attacchi da parte di Gemma Galgani.

Ma la diatriba non è finita qui, perché nel momento in cui la dama ha messo in dubbio l'autenticità del decolleté dell'opinionista di Uomini e donne, ecco che Tina ha ammesso di voler portare in studio una sua foto senza veli.

"Maria io la prossima volta porto la mia foto in topless di quando avevo 18 anni", ha sentenziato la Cipollari confermando così di essere pronta a dimostrare pubblicamente di non aver ritoccato il seno, così come sosteneva a gran voce la sua nemica giurata.

Volano gli ascolti di Uomini e donne con gli scontri tra Tina e Gemma

Insomma un clima tutt'altro che sereno quello che persiste nello studio di Uomini e donne in questi giorni, complice l'arrivo della "mummia rifatta" che ha riacceso gli scontri tra le due protagoniste del dating show di Canale 5.

Intanto, però, Maria De Filippi continua a sorridere per gli ascolti che quotidianamente la sua trasmissione registra in tv.

La media di spettatori, infatti, è di oltre 2,7 milioni di spettatori al giorno con uno share che oscilla tra il 21 e 23% e picchi che arrivano a sfiorare anche i tre milioni di fedelissimi e quasi il 25% di share nel pomeriggio di Canale 5.