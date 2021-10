È tempo di nuove conoscenze per Gemma Galgani nello studio di Uomini e donne. La dama torinese è stata al centro dell'attenzione della puntata trasmessa il 13 ottobre su Canale 5, complice l'arrivo in studio di un nuovo cavaliere che ha contattato la redazione per conoscere meglio la Galgani. Immediata la reazione di Tina Cipollari che ha subito cercato di mettere in difficoltà l'uomo, mentre per i fan social non ci sarebbero dubbi sul fatto che Gemma lo "mollerà" a breve.

Gemma conosce Maurizio a Uomini e donne: Tina incalza il cavaliere

Nel dettaglio, durante l'appuntamento con Uomini e donne di questo pomeriggio, il cavaliere Maurizio si è presentato alla dama torinese.

Di professione fa l'avvocato, ha 57 anni ed ha ammesso di essere interessato a conoscere meglio Gemma, essendo attratto da lei.

Parole che hanno subito lusingato la Galgani mentre Tina Cipollari ha cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà il cavaliere e lo ha incalzato più volte, chiedendogli anche cosa ne pensasse del "nuovo seno" di Gemma, fresca dell'intervento chirurgico al quale si è sottoposta questa estate per migliorare il suo decolleté.

La dama di Uomini e donne riparte da Maurizio

La dama torinese, malgrado le difficoltà che ha riscontrato per le continue ingerenze di Tina Cipollari durante il confronto con Maurizio, ha ammesso di essere interessata a lui e quindi di volerlo conoscere meglio.

Gemma così, dopo un inizio stagione deludente, caratterizzato dall'assenza di nuovi cavalieri interessati a conoscerla per davvero, ha scelto di riprovarci con Maurizio e di mettersi in gioco con questo cavaliere, più giovani di lei di diversi anni.

Tuttavia, la scelta di Gemma di concedere una possibilità a questo cavaliere, non ha convinto per niente i fan social del programma, molti dei quali si dicono convinti che nel giro di qualche giorno, lo lascerà definitivamente e lo rispedirà di nuovo a casa.

I fan sbottano contro Gemma Galgani: 'Lo manderà via'

"A lei non piace, al massimo lo frequenterà per una settimana giusto per passare tempo e poi troverà una scusa per lasciarlo. Andiamo avanti", ha sbottato un fan di Uomini e conne puntando il dito contro la dama torinese.

"Per staccarla da quella seggiolina non serve un avvocato ma una ruspa", ha sentenziato un altro commentatore social del programma di Maria De Filippi, alludendo al fatto che Gemma sia interessata alla visibilità.

"Secondo me lo tiene per una puntata e poi lo manda via", ha scritto ancora un altro utente social di Uomini e donne, ribadendo che Gemma potrebbe cacciarlo dal parterre di corteggiatori e dirgli addio nel giro di pochi giorni. Ma sarà davvero così? Lo scopriremo nelle prossime settimane.