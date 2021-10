Non c'è pace per Gemma Galgani, la storica dama torinese nel programma di Maria De Filippi, che continua a essere uno dei volti di punta del dating show. A dodici anni dal suo arrivo in trasmissione, Gemma sta cercando ancora la sua anima gemella, dopo una serie di storie d'amore che non sono andate a buon fine. Tuttavia, la presenza della dama in trasmissione scatena spesso delle accese polemiche e tra coloro che si sono schierati contro di lei spicca Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e donne.

Gemma Galgani ha stufato? L'ex opinionista Karina attacca la dama di U&D sui social

Nel dettaglio, quest'anno Gemma Galgani si è rimessa in gioco a Uomini e donne, fresca di una operazione chirurgica al seno che le ha permesso di riappropriarsi del décolleté che aveva da giovane.

La scelta della dama di sottoporsi a questa operazione chirurgica ha scatenato accese polemiche in studio e Tina Cipollari non è stata affatto tenera nei suoi confronti, accusandola di essere "ridicola" solo perché con questa operazione sta provando a conquistare i cavalieri giovani.

Polemiche a parte, Gemma sembra non lasciarsi scalfire e va avanti per la sua strada, anche se le critiche non mancano.

L'ultima a scagliarsi contro la dama torinese del trono over è stata Karina Cascella, nota al pubblico di Uomini e donne per il suo passato da opinionista nella trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

La frecciatina di Karina Cascella contro Gemma

Karina, sui social, ha espresso il suo giudizio nei confronti di Gemma e non è stata per niente tenera, ammettendo di essere ormai stufa della presenza costante della dama torinese in trasmissione, arrivando a dire che ormai potrebbe trovarsi il suo fidanzato altrove.

"A una certa potrebbe trovarselo a casa questo povero fidanzato, dopo anni e anni" ha sbottato Karina sui social, lasciandosi andare a questo attacco nei confronti di Gemma Galgani.

Insomma Karina non le ha mandate di certo a dire alla dama torinese di Uomini e donne ed ha aggiunto che in passato Gemma le stava decisamente più simpatica.

I fan sperano nell'addio di Gemma al programma

Un pensiero, quello di Cascella, che sicuramente potrebbe essere condiviso da Tina Cipollari, ma che rispecchia anche quello di una vasta fetta di spettatori social, che ormai si dicono stufi delle attenzioni che vengono date quotidianamente alle vicende della dama torinese.

Sul web e sui social, infatti, sono moltissimi coloro che auspicano in un vero "ricambio generazionale" all'interno dello studio di Uomini e donne, con la speranza che Maria De Filippi possa aprire le porte del suo dating show a nuove dame e cavalieri.