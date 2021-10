Prosegue l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. A distanza di un mese dall'inizio di questa edizione, sembrerebbe proprio che i nuovi tronisti scelti da Maria De Filippi e dai suoi autori non stiano convincendo più di tanto il pubblico da casa. I nuovi troni sono stati bollati come "flop", complice l'assenza di dinamiche interessanti che renderebbe tutto piatto e poco interessante per i fan del programma Mediaset.

Polemica contro i nuovi tronisti di Uomini e donne

Nel dettaglio, quest'anno la produzione di Uomini e donne ha scelto di ripartire da quattro tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare di conquistare il "grande amore".

Trattasi di Joele, Matteo, Andrea Nicole e Roberta.

Quattro giovani ragazzi che, nel corso di queste settimane, non hanno lasciato il segno e gli spettatori da casa cominciano a essere stufi dei loro percorsi che non lasciano emozioni.

Tra i quattro, forse, colei che appassiona un po' di più è Andrea Nicole: complice il suo percorso difficile di transizione da uomo a donna, il percorso della tronista è quello che ha suscitato maggiore clamore tra gli spettatori, ma anche in questo caso non sembra che stia lasciando il segno.

'Sono noiosi', sbottano i fan di Uomini e donne contro i tronisti in carica

Le polemiche dei telespettatori social di Uomini e donne hanno raggiunto l'apice nel pomeriggio del 12 ottobre, quando è stata dedicata un'ampia pagina alle vicende dei tronisti.

Le critiche e le polemiche sul web non sono mancate e in tanti si sono lamentati del fatto che, ormai, non ci sono più i "tronisti" di un tempo, in grado di appassionare gli spettatori con le dinamiche dei loro amori tormentati.

"Onestamente i loro troni sono davvero noiosi", ha sbottato un utente social confermando di fatto il flop di quest'anno legato alla scelta del tronisti in carica.

"Non esistono più i tronisti di una volta", ha sentenziato ancora un altro telespettatore e fan social del programma di Maria De Filippi.

L'assenza di dinamiche tra tronisti e corteggiatori, annoia i fan di U&D

C'è chi sostiene che i tronisti di questa edizione siano "utili" tanto quanto la presenza di Tinì Cansino, la terza opinionista di Uomini e donne, che parla davvero pochissimo nel corso delle puntate.

Insomma, il parere degli spettatori sembra essere unanime e a questo punto non resta altro che attendere chi saranno i prossimi tronisti che verranno scelti dalla redazione, con la speranza che possano essere più interessanti di quelli attualmente in video e in grado di far appassionare di nuovo il pubblico, come accadeva in passato.