La puntata di Uomini e Donne di venerdì 29 ottobre è stata emozionante per via di due scelte inaspettate che ci sono state in studio. Infatti, nel corso della trasmissione andata in onda su Canale 5, Matteo ha scelto Noemi, mentre nel trono over, Angela ha deciso di lasciare la trasmissione con Antonio. Nel momento in cui Maria De Filippi ha salutato il tronista, la padrona di casa ha congedato Matteo, liquidandolo con una frase non passata inosservata e non gradita dal pubblico.

Uomini e Donne, puntata del 29/10: Matteo Fioravanti sceglie Noemi Baratto

Nonostante siano passate poche settimane dall'inizio del suo percorso a Uomini e donne, Matteo Fioravanti ha avuto un colpo di fulmine per una delle sue corteggiatrici. Il tronista del dating show è stato molto combattuto durante la puntata del 29 ottobre, prendendosi tempo prima di arrivare a scegliere a sorpresa Noemi. Infatti, Fioravanti ha avuto diversi minuti di indecisione prima lasciare il programma con la sua corteggiatrice. A causa forse dei minuti di titubanza e del troppo spazio preso durante la trasmissione, Maria De Filippi ha salutato il tronista in un modo inaspettato.

Uomini e Donne: Matteo liquidato da Maria De Filippi dopo la scelta

Dopo avere ballato con Noemi, Matteo ha iniziato a ringraziare alcuni membri della redazione e la padrona di casa. In quel momento, dopo che Maria De Filippi ha chiesto alla tronista Andrea Nicole come stesse dopo che il suo amico ha fatto la scelta, la conduttrice ha congedato Fioravanti, dicendo: ''Ok Matteo, togliti dalle scatole, vai, saluta mamma".

Le parole di Maria nei confronti del tronista romano hanno stupito il pubblico da casa e, sui social, si è ipotizzato che la presentatrice volesse passare ad un altro argomento.

Uomini e Donne: Gianni Sperti apprezza la scelta di Matteo e lo dice a Maria De Filippi

Gianni Sperti ha apprezzato molto il trono di Matteo e la scelta veloce a cui è giunto dopo poche settimane dall'inizio della sua avventura nel programma di Canale 5.

In particolar modo, l'opinionista di Uomini e Donne ha detto a Maria De Filippi di avere gradito le scelte passate, ma di ritenere quelle dettate da un sentimento improvviso ancora di più belle, dichiarando: ''Mi ha emozionato tantissimo''. Inoltre, Gianni ha rincuorato Fioravanti per avere reso onore alla trasmissione, per avere trovato l'amore all'interno del dating show. Nel frattempo, nella registrazione di venerdì 29 ottobre, è stato svelato chi si siederà sul trono nelle puntate che andranno in onda in televisione a novembre. Infatti, durante le riprese, è tornato in studio Matteo Ranieri, ex scelta di Sophie Codegoni, che proverà a trovare una fidanzata nel programma di Maria De Filippi.