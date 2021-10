Chi prenderà il posto di Joele e Matteo a Uomini e donne? Secondo un rumor riportato da Amedeo Venza il 14 ottobre, sembra che la redazione voglia puntare ancora su ragazzi non famosi, ovvero giovani alla prima esperienza davanti alle telecamere. Sui social network, in queste ore, sta circolando il nome di Raffaele, una persona non nota al pubblico di Canale 5 e che nei prossimi giorni potrebbe essere ufficializzata nel ruolo di tronista del dating show.

Indiscrezioni sui protagonisti di Uomini e Donne

Dopo la "cacciata" di Joele e la scelta di Matteo, il Trono Classico di Uomini e Donne è rimasto "orfano" di ben due suoi protagonisti.

Al momento, infatti, sono rimaste solo Andrea Nicole e Roberta a cercare l'amore sulla poltrona rossa.

Nel corso delle ultime registrazioni che Maria De Filippi ha condotto non è stato fatto alcun accenno sui possibili sostituti di Milan o Fioravanti, ma i fan continuano a sperarlo, soprattutto per variare gli argomenti che offre la versione giovani della trasmissione.

In una storia che ha pubblicato su Instagram giovedì 14 ottobre, Amedeo Venza ha fatto il nome di una probabile new entry, un ragazzo che a breve potrebbe prendere il posto di uno dei due tronisti che di recente hanno lasciato lo studio per motivi decisamente diversi.

Gossip sul futuro di Uomini e Donne

L'influencer pugliese ha pubblicato la foto di un giovane che non dovrebbe essere un volto già noto e ha aggiunto: "Mi segnalano Raffaele, che potrebbe essere il nuovo tronista".

"Non è sicuro eh", ha proseguito Venza nel suo post social che ha catturato l'attenzione di molti fan di Uomini e Donne.

Amedeo, inoltre, ha precisato che questa indiscrezione potrà trovare eventuali conferme solamente nei prossimi giorni, ovvero quando saranno registrate le nuove puntate del dating show di Canale 5.

"Aspettiamo e vediamo in settimana", ha concluso l'esperto di Gossip su Instagram il 14 ottobre.

Secondo questo rumor la redazione del programma Mediaset avrebbe deciso di puntare ancora su giovani sconosciuti, ovvero persone comuni il cui unico obiettivo dovrebbe essere quello di trovare l'anima gemella davanti alle telecamere.

Due addii inaspettati a Uomini e Donne

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sui nuovi tronisti di Uomini e Donne, in queste ore i fan si stanno concentrando su quello che accadrà il 15 ottobre.

Dopo settimane d'attesa, infatti, verrà trasmessa in televisione la puntata in cui Maria De Filippi caccerà Joele dal programma.

Le anticipazioni dell'appuntamento che è stato registrato a fine settembre fanno sapere che Milan è stato messo alla porta dopo essere stato smascherato. Ballando con la corteggiatrice Ilaria, il giovane ha cercato di stipulare un accordo con lei, ovvero un modo per arrivare fino al giorno della scelta sentendosi sui social network in gran segreto.

Per evitare che la credibilità del suo format fosse minata da questo comportamento che va contro le regole, la presentatrice ha chiesto a Joele e a tutte le sue spasimanti di andare via, in modo da poter ripartire da zero e soprattutto da persone che vogliono davvero innamorarsi.

Matteo, invece, ha lasciato U&D perché ha perso la testa per Noemi. Lo scorso weekend il romano ha fatto la sua scelta a sorpresa e sotto una cascata di petali rossi.

Le donne del cast, invece, al momento non sembrano intenzionate a prendere decisioni importanti: Roberta continua a conoscere Luca e altri ragazzi che le piacciono, Andrea Nicole si barcamena tra gli interessi che prova per Ciprian, Gabrio ed Emanuele.