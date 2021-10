A Uomini e donne è giunto il momento della fatidica messa in onda della puntata legata all'addio di Joele Milan. Il giovane tronista è stato cacciato via dalla conduttrice Maria De Filippi, dopo aver cercato di prendere in giro la redazione della trasmissione sentimentale Mediaset. Un duro colpo per Joele ma anche per gli spettatori e, in attesa della fatidica puntata, la corteggiatrice ritenuta "complice" di questa situazione, ha scelto di rompere il silenzio e di svelare dei retroscena su quanto è accaduto durante quella fatidica registrazione.

Maria De Filippi caccia via il tronista Joele dal trono di Uomini e donne 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che l'attesa puntata dell'addio di Joele Milan al programma è prevista tra il 14 e il 15 ottobre 2021.

Tutto è partito quando, durante un ballo, il tronista ha chiesto alla corteggiatrice Ilaria di aggiungere il suo amico su Instagram, così da poter stare in contatto senza far sapere nulla alla redazione del programma di Maria De Filippi.

Una confessione che, Joele, ha fatto a cuor leggero incurante del fatto che in quel momento i microfoni fossero accesi e di conseguenza la redazione ha ascoltato tutto.

Il retroscena dopo l'addio di Joele a Uomini e donne

Immediata la reazione di De Filippi: la conduttrice di Uomini e donne ha messo Joele Milan al cospetto di quello che è successo e, dopo averlo messo, di fronte alla verità dei fatti, gli ha fatto presente che non aveva più senso andare avanti col suo percorso.

Di conseguenza, Joele è stato costretto ad abbandonare il trono del programma di Canale 5. A distanza di qualche giorno dalla fatidica registrazione dell'addio, la corteggiatrice Ilaria ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti, svelando dei retroscena su quanto è successo.

"Credo che la situazione sia stata fraintesa, lui era molto in difficoltà, l'ho visto mortificato", ha svelato la corteggiatrice rivelando così quelle che erano le sensazioni di Joele nel momento in cui la padrona di casa di Uomini e donne, gli annunciava la notizia della sua "cacciata" dal programma.

'Non penso stia bene', svela la corteggiatrice Ilaria parlando di Joele Milan

Ilaria ha poi svelato che, dopo la fatidica registrazione, ha scelto di contattare l'amico di Joele Milan per farsi dare il numero di cellulare del tronista e capire come stesse dopo la fatidica sfuriata avvenuta in televisione.

"Non penso stia bene", ha fatto sapere la corteggiatrice ammettendo poi che anche lei non l'ha presa bene dato che in tutta questa triste vicenda, è passata come la "complice" di Joele, interessata a prendere in giro la redazione del programma Mediaset.