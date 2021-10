Teresa Langella ha spiazzato i suoi follower, raccontando un retroscena della sua vita privata. L’ex tronista di Uomini e donne, infatti, nella serata di giovedì 21 ottobre ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha confidato ai fan di essere stata molestata da un medico. In base a quanto rivelato, Teresa si sarebbe recata anche in tribunale per testimoniare sulla vicenda e non avrebbe raccontato ai genitori cosa le era accaduto in precedenza. Nel frattempo, Andrea Dal Corso ha pubblicato una storia Instagram sul suo account social, nel quale ha dato il suo sostegno alla compagna.

Teresa Langella racconta di essere stata molestata da un medico

Teresa Langella ha condiviso con i suoi follower uno spiacevole episodio che l’ha vista protagonista, rivelando di essere stata molestata da un medico chirurgo. L'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che il suo post voleva essere di aiuto per tutte le donne che hanno subito episodi simili e si sono sentite in colpa per quanto accaduto. A tal proposito, Langella ha scritto: ''Ho deciso di abbracciare il mio dolore, ci vuole coraggio''.

Teresa Langella è stata molestata e ha denunciato

Teresa Langella, inoltre, ha rivelato di essere stata convinta di potere dimenticare quanto le era accaduto, ma non ci sarebbe riuscita, perché non sarebbe cambiato nulla nel corso del tempo.

L’influencer campana ha denunciato l'episodio di molestie subite e, in base a quanto raccontato sui social, la vicenda sarebbe finita in tribunale. Nel post sui social, infatti, Teresa ha fatto riferimento ad un aula di tribunale, in cui si sarebbe recata per raccontare l'episodio di molestie subite. A tal proposito, la cantante ha confidato che, recandosi davanti ad un giudice a raccontare la vicenda, si sarebbe sentita libera.

Il racconto di Teresa Langella sulle molestie subite

L’ex tronista di Uomini e Donne ha anche spiegato dettagli in merito a quanto le è successo: ''Un medico chirurgo mi ha molestata''. La cantante campana ha rivelato anche che l'uomo avrebbe usato il suo ruolo per approfittare di lei. Dopo essersi liberata dal peso, l’influencer campana ha chiesto scusa ai suoi genitori per non avergli raccontato cosa ha vissuto in precedenza e, inoltre, si è scusata con se stessa per essersi sentita sbagliata per quanto le era successo.

Nel frattempo, Andrea Dal Corso, fidanzato da qualche anno con Teresa Langella, ha scritto sulle sue storie Instagram un messaggio per la sua compagna, definendola coraggiosa e dignitosa. Non resta pertanto che attendere ulteriori informazioni sulla vicenda, per scoprire se il presunto colpevole delle molestie ai danni di Teresa verrà condannato.