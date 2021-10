Potrebbe esserci un nuovo amore nella vita di Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e donne che continua a tenere banco nella trasmissione di Maria De Filippi, per i suoi continui battibecchi con Gemma Galgani. Nelle scorse puntate di questa stagione autunnale del programma Mediaset, Tina aveva confermato la fine della sua relazione con il ristoratore Vincenzo, ammettendo però di avere già un nuovo amore. I paparazzi si sono messi così sulle tracce dell'opinionista e recentemente l'hanno beccata in teneri atteggiamenti nella Capitale.

Tina Cipollari ritorna single dopo l'addio con Vincenzo

Nel dettaglio, Tina Cipollari a Uomini e donne aveva confermato al fine della sua relazione con Vincenzo, l'uomo che le aveva guarito il cuore dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli.

La storia tra Tina e Vincenzo sembrava promettere bene, al punto che in diverse interviste si era parlato anche di possibile matrimonio con il ristoratore fiorentino e Tina non aveva mai escluso a priori questa possibilità.

Alla fine, però, la love story con Vincenzo non ha dato i frutti sperati e Tina si è ritrovata nuovamente single e pronta a cercare il grande amore della sua vita.

La celebre opinionista di Uomini e donne paparazzata col presunto nuovo flirt

Durante l'ennesimo diverbio con Gemma Galgani, in una delle ultime puntate di Uomini e donne, Tina aveva però ammesso di avere già un nuovo fidanzato, aggiungendo che presto lo avrebbe portato in trasmissione da Maria De Filippi, per farlo conoscere al pubblico che la segue in tv.

Il colpo di scena, però, è arrivato in queste ore dalle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, che ha beccato l'opinionista di Uomini e donne, in compagnia di un uomo dai modi di fare molto amorevoli.

Tina è stata beccata in un ristorante dei "vip" a Roma, in compagnia dell'elegante Claudio Antonelli, direttore del locale stesso dove Cipollari ha pranzato.

Colpo di scena: Tina Cipollari è stata beccata in compagnia di Claudio Antonelli

" È un colpo di scena degno di una puntata di Uomini e donne?", scrive il settimanale di Signorini, ipotizzando quindi che tra i due beccati a pranzo insieme, possa esserci del tenero.

Al momento, però, l'opinionista del programma dei sentimenti di Maria De Filippi non ha ancora proferito parola in merito a questi rumor che la riguardano e che sono venuti fuori in queste ore.

Sarà davvero Claudio Antonelli la persona in grado di far battere di nuovo il cuore alla celebre star di Uomini e donne, amatissima dal pubblico? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane, dato che Tina ha promesso di voler portare il suo nuovo fidanzato in studio.