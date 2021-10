Un posto al sole è senza ombra di dubbio la soap opera più amata dagli italiani. Difatti, la sua particolare narrazione che mescola eventi noir ad avvenimenti rosa, le ha permesso di raggiungere le nozze d'argento. Upas, infatti, va in onda da ben venticinque anni catturando, con le sue trame di vita quotidiana, l'interesse di una grandissima fetta di telespettatori. Negli anni i personaggi della soap, con i loro pregi e difetti, sono diventati come "persone di famiglia" per il pubblico affezionato alla soap. La notizia di un eventuale cambio di orario di programmazione ha fatto infuriare non poco i fan.

Difatti, nei giorni scorsi si era parlato dell'ipotesi di trasmettere Upas alle 18:30, invece che alle 20:45. Sul tavolo del cda della Rai del giorno 27 ottobre c'era la proposta di Carlo Fuortes, condivisa da Franco di Mare, direttore di Rai Tre, di riservare lo spazio dell'access prime time ad un nuovo talk politico condotto da Lucia Annunziata. A quanto pare, il Consiglio di Amministrazione della Rai non ha accolto questa proposta con entusiasmo, rimandando la decisione. Ciò non significa che il progetto del programma politico sia stato cancellato, tuttavia, almeno per il momento l'orario di messa in onda di Upas non cambierà.

Upas: i fan furiosi per l'eventuale cambio di programmazione

La scorsa settimana è stata piuttosto turbolenta per l'affezionato pubblico di Upas.

La notizia di un possibile cambio di orario di messa in onda ha fatto infervorare molto i fan. Trattandosi di una soap, i telespettatori sono abituati a seguirla alla stessa ora da più di un ventennio. Inoltre, bisogna sottolineare che l'access prime time risulta essere l'orario ottimale per la trasmissione di una soap, dato che le persone sono per lo più libere dagli impegni lavorativi.

L'eventuale spostamento nella fascia del tardo pomeriggio avrebbe potuto far perdere una buona parte del pubblico. Difatti, molte persone in quell'orario sono impegnate in attività lavorative, o eventualmente sportive e di studio. Gli stessi attori di Un posto al sole, tra cui Patrizio Rispo, hanno incitato il pubblico a far sentire la propria voce, timorosi che questo cambio di orario avrebbe potuto far precipitare gli ascolti.

Upas: scongiurato per il momento il cambio d'orario

I fan possono dormire sogni tranquilli: Upas resta alle 20:45. A quanto pare, il Consiglio d'Amministrazione della Rai non ha approvato la richiesta di spostamento della soap per dare spazio ad un talk politico. La proposta di mandare in onda un programma condotto da Lucia Annunziata nello slot di Un posto al sole, aveva creato malumori anche da parte di Rai 2 che in questo spazio trasmette Tg 2. Per il momento i vertici della rete ammiraglia hanno voluto archiviare la questione, tuttavia il progetto dell'inserimento del talk non è stato bocciato.