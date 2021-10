Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap di Rai 3, e nei prossimi episodi ci saranno notevoli risvolti per alcuni personaggi. Le anticipazioni, nello specifico, rivelano che ci saranno importanti novità per quanto riguardo il triangolo amoroso formato da Alberto, Clara e Patrizio. La giovane Curcio, un tempo compagna di Palladini, sembra aver ritrovato la serenità accanto a Patrizio, un ragazzo che la ama davvero. Tuttavia i sentimenti del giovane chef potrebbero non essere ricambiati allo stesso modo dalla sua fidanzata, la quale subisce ancora il fascino del suo ex.

Il battesimo di Federico, il figlio di Alberto e Clara, potrebbe essere l'occasione giusta per l'avvocato di guadagnare terreno con la sua ex compagna.

Upas, anticipazioni novembre: Alberto si intromette fra la sua ex e Patrizio

Il pubblico di Upas sa quanto sia stata complicata la storia fra Alberto e Clara. Inizialmente la ragazza, di umili origini, lavorava da Palladini come collaboratrice domestica. Essendo Alberto un uomo brillante e affascinante, la giovane se ne è subito innamorata, lasciandosi trasportare troppo facilmente dai suoi sentimenti. Difatti l'avvocato, notando il coinvolgimento della ragazza, ne ha approfittato per convincerla a concedersi anche a un suo amico. Nel momento in cui Clara è rimasta incinta di lui, Alberto, per il bene del figlio in arrivo, ha giurato di cambiare atteggiamento.

Le promesse di diventare un buon padre e un affettuoso compagno sono durate ben poco, dato che Alberto è molto diverso da Clara. La vita semplice e senza lusso non è mai stata conforme al modo di pensare di Palladini, che nel frattempo era senza lavoro. Barbara Filangieri, vecchia amica dei conti Palladini, ha offerto ad Alberto un lavoro prestigioso e una casa elegante.

La donna non ha agito certo per filantropia, difatti aveva uno scopo ben preciso: conquistare il giovane Palladini. La signora Filangieri ha preteso a lungo affetto e considerazione da parte del suo dipendente, in cambio del lavoro e della casa. Il tradimento è stata scoperto da Clara, la quale infuriata ha chiuso con il padre di suo figlio.

La giovane Curcio ha così trovato conforto nelle braccia di Patrizio Giordano, già da tempo infatuato di lei. La storia fra i due sembra procedere a gonfie vele. Tuttavia, secondo le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas, il padre di Federico potrebbe destabilizzare l'equilibrio della coppia.

Upas, spoiler prossime puntate: Clara cambia idea su Alberto

Gli spoiler dei prossimi episodi di Upas preannunciano che qualcosa potrebbe cambiare fra Clara e Alberto. I preparativi per il battesimo del bambino hanno di certo avvicinato i due genitori, tuttavia non sono mancate le liti, durante le quali è intervenuto Patrizio per difendere la sua amata. Ben presto arriverà il giorno della cerimonia e Alberto, per riconquistare la sua ex, giocherà di furbizia.

Difatti il conte Palladini assumerà un atteggiamento rilassato senza provocazioni dei confronti del borioso Patrizio. Il comportamento insolito dell'uomo colpirà positivamente Clara, la quale inizierà a guardarlo con occhi diversi. Dunque Alberto sarà nuovamente in grado di far colpo sulla madre di suo figlio e di metterla in crisi. Nel corso dei prossimi episodi di Upas, Clara proverà dei dubbi verso la sua relazione con Patrizio, benché il ragazzo la ricopra di attenzioni e affetto. Resta da capire, qualora la giovane Curcio decidesse di tornare con Palladini, come reagirebbe l'innamoratissimo Giordano junior. Del resto il figlio di Raffaele non si arrenderebbe tanto facilmente a lasciarla nelle mani del suo ex.