Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni relative all'episodio che verrà trasmesso lunedì 25 ottobre preannunciano nuovi colpi di scena. Serena, ormai giunta quasi al termine della gravidanza, si sentirà male. Marina e Roberto interverranno tempestivamente per soccorrerla. Una volta giunti in ospedale apprenderanno che la gravidanza di Serena è a rischio. Nel frattempo giungerà anche Filippo per stare al fianco della moglie. Rossella, intanto, si avvicinerà molto a Riccardo.

I due passeranno una piacevole giornata insieme e il dottor Crovi farà di tutto per rallegrare il morale della sua collega, afflitta a causa della crisi coniugale dei suoi genitori. Una volta tornata a casa, però, l'attenderà un duro confronto con la madre.

Upas, spoiler 25 ottobre: Marina e Roberto soccorrono Serena

Le anticipazioni dell'episodio di Upas, che andrà in onda il 25 ottobre, preannunciano che Serena, giunta ormai al termine della gestazione, inizierà ad avvertire dei forti dolori. Fortunatamente giungeranno Roberto e Marina per soccorrere la giovane. Una volta arrivati in ospedale, la partoriente verrà sottoposta a diversi controlli. Tuttavia dagli esami emergerà che qualcosa non va nel verso giunto.

Purtroppo le condizioni di salute di Serena non risulteranno ottimali e ci saranno notevoli rischi per lei e per la bambina. Nel frattempo sopraggiungerà anche Filippo, il quale sarà informato dai medici riguardo alle condizioni di salute della moglie.

Upas, trama 25 ottobre: Rossella si avvicina al dottor Crovi

Gli spoiler della puntata di Upas di lunedì 25 ottobre rivelano che Rossella si avvicinerà a Riccardo.

La ragazza, inizialmente titubante a causa delle delusioni precedenti, si lascerà andare ai sentimenti che prova per il giovane medico. I due trascorreranno una piacevole giornata insieme, durante il quale Crovi cercherà di rallegrare la giovane Graziani. Difatti la ragazza è piuttosto turbata a causa della crisi matrimoniale dei suoi genitori.

Anticipazioni di Upas del 25 ottobre: confronto fra Silvia e sua figlia

La trama di Upas del 25 ottobre darà spazio anche alle vicende di Silvia. La donna proverà un certo imbarazzo nei confronti della figlia, dato che quest'ultima ha scoperto la sua tresca con Giancarlo. D'altra parte la stessa Rossella faticherà ad accettare l'idea che la madre abbia una relazione extraconiugale. Le anticipazioni preannunciano che, al ritorno dalla sua splendida giornata con Riccardo, Rossella avrà un confronto con la madre. Non è chiaro ciò che le due si diranno, ma non sarebbe da escludere che Silvia spieghi alla figlia come siano andate realmente le cose fra lei e il suo amante.