Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso martedì 26 ottobre svelano nuovi colpi di scena.

La nascita della secondogenita di Filippo e Serena rappresenterà un momento di gioia per tutto Palazzo Palladini. Sartori vivrà con molta emozione l'arrivo della piccola Elisabetta, in seguito al quale capirà cosa fare. Inoltre l'uomo riuscirà un dettaglio molto importante del suo passato, esso sarà un piccolo passo verso la guarigione dall'amnesia.

Nel frattempo Rossella non riuscirà ancora a metabolizzare il fatto che la madre abbia una storia con un altro uomo. Silvia, intanto, non ha ancora fatto chiarezza nei suoi sentimenti. Difatti da una parte vorrebbe salvare la famiglia, dall'altra invece lasciarsi andare alla passione con Giancarlo.

Upas, spoiler 26 ottobre: Serena partorisce la seconda figlia

Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole che andrà in onda il 26 ottobre svelano che Serena darà alla luce la sua secondogenita, dopo un parto piuttosto complicato. La nascita della piccola Sartori sarà motivo di gioia, non solo per i genitori, ma per tutti i condomini di Palazzo Palladini.

Filippo, nonostante l'amnesia, sarà molto felice di essere diventato nuovamente padre.

In questo momento di felicità ed emozione, il giovane capirà realmente quale sia il suo posto: nonostante i momenti di crisi dovuti al suo flirt con Viviana, Sartori sceglierà nuovamente sua moglie.

Anticipazioni martedì 26/10: Sartori riesce a ricordare qualcosa

Nel corso della puntata di Upas del 26 ottobre succederà qualcosa che darà una svolta alla storyline dell'amnesia di Filippo.

L'uomo, in seguito alla nascita di Elisabetta, riuscirà a recuperare un ricordo del passato. Dunque oltre a ritrovare i sentimenti verso Serena, Sartori potrebbe man mano riappropriarsi anche della sua memoria. Non si sa nello specifico quale sia il dettaglio che verrà in mente a Filippo, ma a quanto pare le cose per lui si stanno mettendo per il verso giusto.

Upas, puntata 26 ottobre: Michele tornerà a Napoli

La trama dell'episodio di Upas in onda il 26 ottobre darà spazio anche alle vicende della famiglia Graziani-Saviano. Michele tornerà per un breve periodo a Napoli, sperando di riavvicinarsi alla moglie.

Rossella, intanto, non manderà ancora giù l'idea che la madre abbia una storia con Giancarlo. Silvia, nel frattempo, non riuscirà a scegliere per il futuro. La donna, però, farà molta fatica a tenere a distanza il suo amante. Questo lascia intendere che voglia scegliere di stare con Todisco. Tuttavia vorrebbe anche salvare il matrimonio per il benessere della figlia.