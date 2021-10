Al centro delle nuove puntate di Un posto al sole, la fortunata soap opera dell'access prime time di Rai 3, continua ad esserci il giallo legato all'aggressione ai danni di Susanna. L'ex fidanzata di Niko Poggi è stata brutalmente aggredita da qualcuno che, fino a questo momento, non è stato ancora consegnato nelle mani della giustizia. La vicenda si farà sempre più intricata nel corso delle prossime settimane, così come ha svelato l'attrice Agnese Lorenzini, che ha invitato i telespettatori della soap a non perdersi i prossimi appuntamenti.

Il giallo dell'aggressione contro Susanna al centro di Un posto al sole

Nel dettaglio, il giallo legato all'aggressione subita da Susanna continuerà ad essere uno dei temi principali che ruoterà intorno alle nuove trame di Un posto al sole.

Le indagini andranno avanti a ritmo serrato per far sì che, l'aggressore dell'ex fidanzata di Niko Poggi, venga consegnato nelle mani della giustizia.

Intanto, però, la ragazza continuerà a lottare tra la vita e la morte: gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che ci saranno dei timidi segnali di ripresa, i quali fanno ben sperare per il futuro, anche se la ragazza non sarà completamente fuori pericolo di vita.

L'attrice di Susanna non 'spoilera' cosa succederà nella soap di Rai 3

Ma chi è l'aggressore di Susanna e per quale motivo le ha fatto del male? L'attrice Agnese Lorenzini in una recente intervista concessa al portale "Tv Soap", è stata interrogata su questo giallo che sta appassionando gli spettatori e fan della soap opera di Rai 3.

L'attrice che veste i panni di Susanna, però, non ha potuto sbilanciarsi più di tanto in merito a quello che succederà nel corso delle prossime puntate di messa in onda della soap opera, anche se ci ha tenuto a precisare che la situazione diventerà particolarmente interessante.

"La situazione si fa interessante", ha svelato l'attrice di Susanna consigliando poi ai telespettatori e fan della soap di restare sintonizzati su Rai 3 e di non perdersi le nuove puntate previste per questa stagione autunnale, le quali riserveranno dei colpi di scena inaspettati sul giallo della ragazza.

Il giallo di Susanna, presto la verità nelle nuove puntate di Un posto al sole

Insomma sembrerebbe proprio che questa intricata vicenda sia destinata ad assumere dei contorni ancora più intricati e ricchi di mistero.

Di sicuro, però, tra coloro che non sono più tra gli indiziati e presunti colpevoli di questa aggressione, vi è Renato Poggi.

L'uomo, che in un primo momento era stato considerato un possibile responsabile, è stato scagionato da ogni accusa e sospetto su quanto è accaduto in quella terribile notte in cui Susanna poteva addirittura morire.