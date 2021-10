Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni dell'episodio che verrà trasmesso lunedì 1° novembre preannunciano nuovi colpi di scena. La giovane Graziani si troverà a gestire la crisi matrimoniale dei suoi genitori e farà di tutto affinché la madre decida di scegliere di restare con Michele. Nel frattempo una terza persona diventerà una sorta di pericoloso ammiratore segreto della giovane dottoressa. Il nome non viene svelato, ma non risulta difficile immaginare che si tratti di Mattia.

Il rider è ancora a piede libero, nonostante abbia ridotto in fin di vita Susanna. Tuttavia, il fatto che la sua precedente vittima non ricordi il suo aggressore, rende Savelli libero di approcciarsi a un'altra ragazza in modo morboso. Serena, dopo il complicato parto, tornerà a casa con la secondogenita. Il suo rientro sarà motivo di gioia per i condomini di Palazzo Palladini. Vittorio, intanto, cercherà di capire cosa prova esattamente per Speranza.

Upas, episodio 1 novembre: la giovane Graziani alle prese con un ammiratore segreto

Gli spoiler di Upas, della puntata che verrà trasmessa il 1° novembre, svelano che Rossella si troverà in bilico fra i suoi genitori. La ragazza dovrà affrontare le conseguenze della loro crisi matrimoniale, sperando che la situazione possa risolversi.

I problemi per lei, però, non sembreranno essere finiti. La dottoressa Graziani avrà un nuovo e pericoloso ammiratore segreto. Tuttavia, anche se non viene rivelato, questa persona potrebbe essere Mattia.

Upas, anticipazioni 1/11: Mattia potrebbe essere l'ammiratore

Le anticipazioni dell'episodio di Upas in onda il 1° novembre non rivelano il nome dell'ammiratore di Rossella.

Non è difficile, però, ipotizzare che si tratti di Mattia, il rider del Caffè Vulcano. L'aggressore di Susanna, trovandosi ancora impunito, potrebbe liberamente avvicinarsi e fare del male a un'altra persona. Difatti il giovane, nel momento in cui Rossella gli ha offerto il suo parere medico, ha subito iniziato a fantasticare.

Savelli potrebbe nuovamente aver frainteso i modi gentili di una ragazza con altro e volendo approcciarsi alla giovane Graziani, potrebbe inizialmente utilizzare la tecnica dell'anonimato.

Puntata di Upas del 1 novembre: Serena torna a casa, Vittorio confuso

Nel corso dell'episodio di Upas del 1 novembre, oltre alle vicende di Rossella, verrà dato spazio anche ad altre storyline. Serena tornerà a casa insieme alla nuova arrivata Elisabetta. La giovane Cirillo e la piccola saranno accolte con gioia da tutti i loro vicini, tuttavia Irene, nonostante sia felice per l'arrivo della sorellina, inizierà a mostrare dei segnali di gelosia. Vittorio e Speranza, intanto, si interrogheranno su cosa provano l'uno per l'altra.