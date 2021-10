Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle prossime puntate previste nella settimana che va dall'1 al 5 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Silvia, che si ritroverà costretta ad affrontare la crisi sentimentale che sta vivendo e a fare così una scelta finale. Spazio anche alle vicende di Marina Giordano, che si ritroverà divisa tra Roberto e Fabrizio.

Silvia si ritrova messa a dura prova: anticipazioni Un posto al sole 1-5 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 fino al 5 novembre 2021, rivelano che ci sarà spazio per la crisi che sta vivendo Silvia e che, questa volta, la metterà a durissima prova.

Dopo il rientro in città di Michele, l'uomo si mostrerà disposto a tutto pur di riuscire a riconquistare il cuore di sua moglie e in questo modo poter rimettere in piedi i cocci della loro storia d'amore.

Tutto questo, però, non renderà la vita facile a Silvia, dato che la donna si ritroverà a fare i conti anche con le pressioni da parte di Giancarlo ch,e a questo punto della situazione, chiederà alla donna di essere sincera e limpida.

Silvia dovrà fare la sua scelta finale

E così, Silvia si ritroverà a dover affrontare questa spinosa e delicata questione che ha sempre cercato di non affrontare nel corso di questi mesi.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che per la donna arriverà il momento di prendere una decisione finale sul da farsi.

Arrivati a questo punto, Silvia non può più rimandare questo fatidico momento e così si ritroverà costretta ad affrontare i due uomini che "affollano" la sua vita.

Quale sarà la decisione finale della donna? Accetterà di dare una seconda chance a Michele, oppure chiuderà col passato e si dedicherà a Giancarlo?

Marina divisa tra Roberto e Fabrizio: anticipazioni Un posto al sole al 5 novembre

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole previste dall'1 al 5 novembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marina Giordano.

In vista di un imminente salone nautico, Roberto darà per scontato il fatto che Marina accetti di partire con lui per questo viaggio di lavoro.

Peccato, però, che la Giordano non sarà certa della sua decisione, dato che non vorrebbe ferire Fabrizio. Così, Marina si ritroverà divisa tra Roberto e Fabrizio: partirà oppure no con Ferri?

Clara e Alberto insieme per il battesimo del figlio

Gli spoiler delle nuove puntate della soap opera di Rai 3, rivelano inoltre che ci sarà spazio anche per il festeggiamento del battesimo di Federico. In terrazza, Alberto e Clara si ritroveranno uniti per celebrare questo giorno speciale del loro bambino.

Un contesto che non sarà semplice da gestire per Clara, dato che alla festa sarà presente anche il suo nuovo compagno Patrizio, che non va affatto d'accordo col suo ex Alberto.