Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso martedì 12 ottobre svelano nuovi colpi di scena.

In particolar modo si tornerà a parlare della spinosa vicende dell'amnesia di Filippo. Il giovane Sartori, dopo aver incontrato nuovamente Viviana, rimarrà molto scosso da alcune rivelazioni da parte della ragazza. A questo punto deciderà di esporsi in prima persona con la famiglia della giovane. Tuttavia questi suoi comportamenti rischieranno di distruggere la povera Serena, la quale invece aveva pensato di aver ritrovato un po' di pace.

Nel frattempo Michele, dopo aver scoperto il tradimento della moglie, avrà una reazione del tutto inaspettata. Difatti Saviani proporrà a Silvia di accompagnarlo in un tour per la presentazione del suo nuovo libro.

Clara, invece, sembrerà avere qualche dubbio riguardo la sua relazione con Patrizio. Una prova di maturità da parte del ragazzo, rilancerà il loro rapporto.

Anticipazioni 12 ottobre: Filippo rischia di far del male a Serena

Gli spoiler dell'episodio di Un posto al sole, che andrà in onda il 12 ottobre, svelano che Filippo incontrerà nuovamente Viviana. Nonostante la sua intenzione di starle lontano, il giovane tornerà a subire il fascino della skipper. Nel corso del loro incontro la giovane Carlino confesserà qualcosa di piuttosto privato a Sartori, il quale resterà piuttosto scosso dalle parole di Viviana.

A questo punto deciderà di esporsi in prima persona con la famiglia della ragazza. Purtroppo, non si hanno molte informazione a riguardo, e non si sa nello specifico cosa farà Filippo. Sta di fatto che questi suoi comportamenti rischiano di far soffrire molto sua moglie.

Trama 12/10: Michele ha una reazione inaspettata

Le anticipazioni della puntata di Upas, che sarà trasmessa martedì 12 ottobre, preannunciano che Michele, dopo aver appreso il tradimento della moglie, avrà una reazione insolita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Difatti Saviani proporrà alla moglie di partire con lui in giro per l'Italia. Resta il dubbio se il giornalista agirà in questo modo per mettere alla prova la moglie o invece per cercare di salvare il loro matrimonio.

Upas, episodio 12 ottobre: Patrizio dimostra maturità

La trama di Upas del 12 ottobre anticipa che sarà dato spazio anche alla coppia formata da Clara e Patrizio.

A quanto pare la ragazza avrà qualche dubbio relativo alla sua relazione con il figlio di Raffaele.

Tuttavia il giovane Giordano sorprenderà la sua fidanzata, dando prova di grande maturità. In questo modo i dubbi della giovane saranno eliminati e la loro storia proseguirà alla grande.