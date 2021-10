Prosegue l'appuntamento con Upas, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso il 15 ottobre preannunciano che, purtroppo non ci saranno evoluzioni nel caso Picardi. La giovane non si sveglierà ancora dal coma, e purtroppo questo non faciliterà nemmeno le indagini. Al contempo proseguirà la caccia all'aggressore. Tuttavia, nonostante la competenza della polizia, unita al supporto esterno di Franco e Niko, nessuno riuscirà a fare luce sul caso. Renato, provato dagli eventi, inizierà ad accusare lo stress.

Alberto, intanto, dopo aver ottenuto il compenso per l'assistenza legale a Guido, riuscirà a raggiungere ad un compromesso con Clara. Ferri invece sarà impegnato con la gestione di sua figlia Cristina. Per la prima Roberto volta scoprirà quanto sia difficile accettare che la bambina stia crescendo.

Upas, spoiler 15 ottobre: non si saprà ancora chi ha colpito Susanna

Nonostante sia trascorso più di un mese dalla sera dell'aggressione, Susanna resta ancora in coma. Purtroppo le sue condizioni di salute resteranno stabili, e ciò non aiuterà di certo la risoluzione del caso. Difatti né la polizia, né Franco riusciranno a capire chi ha colpito la ragazza. Nelle puntate di Upas, in onda sino all'8 ottobre, i sospetti si concentreranno su Pasquale, ma a quanto pare anche questa pista non porterà a nulla.

Nel frattempo il vero aggressore di Susanna continua a girare indisturbato, ma per scoprire di chi si tratta ci vorrà ancora del tempo.

Upas, anticipazioni 15 ottobre: Renato inizierà ad accusare lo stress

Gli spoiler dell'episodio di Upas, che sarà trasmesso venerdì 15 ottobre, rivelano che tutta questa situazione non gioverà alla psiche di Renato.

Difatti Poggi senior inizierà ad accusare il peso di tutti i sospetti che precedentemente la polizia ha avuto su di lui. Il timore dell'uomo è che, non essendoci un'altra pista, gli inquirenti possano nuovamente concentrarsi su di lui come possibile responsabile dell'aggressione. Tuttavia Renato, nonostante il periodo difficile potrà contare sul supporto dei suoi familiari.

Upas, episodio 15/10: Alberto arriva ad un compromesso con Clara

Nell'episodio di Un posto al sole, in onda venerdì 15 ottobre, Alberto riceverà il compenso per l'assistenza legale da parte di Guido e Mariella. A questo punto Palladini riuscirà a trovare un accordo con Clara, relativo alle spese per il piccolo Federico. Nel frattempo Roberto sarà alle prese con i piccoli problemi di Cristina. Per la prima volta l'uomo capirà quanto sia difficile accettare che sua figlia sia ormai diventando grande.