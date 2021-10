Prosegue l'appuntamento con Upas, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso venerdì 22 ottobre svelano che Filippo non riuscirà a capire il motivo dell'avversione della moglie nei suoi confronti. Il giovane ignora che la sua consorte abbia avuto un confronto piuttosto doloroso con Viviana. Serena, difatti, ritiene che il marito resti con lei solo per senso del dovere. Intanto Rossella farà fatica ad accettare l'idea che sua madre abbia tradire Michele. La stessa Silvia si troverà a vivere in uno stato di nervosismo, che di conseguenza scaricherà su Giancarlo.

Adele, venuta a conoscenza dei tradimenti di Mauro, deciderà di affrontarlo per chiudere il loro rapporto. Tuttavia, la donna si renderà conto che liberarsi di Buonocore sarà più complicato del previsto.

Upas, episodio 22 ottobre: Serena contro Filippo

Gli spoiler della puntata di Upas, che andrà in onda il 22 ottobre, rivelano che Filippo, notando l'avversione di Serena nei suoi confronti, si chiederà il motivo per il quale la moglie ce l'abbia con lui. Il giovane Sartori è all'oscuro dell'incontro avvenuto fra Serena e Viviana. In quel frangente la skipper ha fatto intendere qualcosa di sbagliato alla sua rivale in amore. Difatti, Cirillo crede che il consorte le resti accanto solo per senso del dovere verso la famiglia.

I due coniugi si ritroveranno, loro malgrado, bloccati in una situazione assurda.

Un posto al sole, puntata 22/10: Rossella non accetta il tradimento della madre

Le anticipazioni dell'episodio di Upas del 22 ottobre preannunciano che Rossella non sarà affatto contenta del fatto che la madre abbia una relazione extraconiugale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Difatti la ragazza farà non poca faticare a metabolizzare la novità. Silvia, intanto, si troverà in uno stato di agitazione continua. La donna, pur essendo innamorata del suo amante, non riuscirà a vivere con serenità la loro storia. Il suo nervosismo sarà poi scaricato sul rapporto con Giancarlo.

Upas, anticipazioni 22 ottobre: Adele faticherà a liberarsi di Mauro

La trama dell'episodio di Upas in onda venerdì 22 ottobre anticipa che sarà dato spazio anche alle vicende della signora Picardi. La donna, venuta a conoscenza delle menzogne di Mauro, capirà che deve affrontare il suo compagno. Difatti, pur non essendo responsabile dell'aggressione di sua figlia, resta comunque una persona poco limpida e incline al tradimento. Il suo intento sarebbe di chiudere definitivamente il loro rapporto. Tuttavia Adele. dopo un dialogo con l'uomo, si renderà conto che non sarà affatto semplice liberarsi di Buonocore.