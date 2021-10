Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre,

Clara mette in discussione il suo rapporto con Patrizio, ma lui la sorprende

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 11 ottobre, Mariella e Guido saranno sempre più preoccupati per la situazione sentimentale di Michele e Silvia. L'uomo infatti ha seguito la donna e dopo aver scoperto che gli ha mentito, proverà a trovare il coraggio di confrontarsi con lei.

Intanto Viviana parlerà a cuore aperto a Filippo e questo porterà in lui un momento di profonda riflessione, che potrebbe rimettere in discussione il rapporto con Serena. Inoltre le tensioni crescenti tra Patrizio e Alberto non potranno che coinvolgere direttamente Clara.

Nell'episodio di martedì 12 ottobre, il riavvicinamento con Serena sembrava sempre più evidente, ma la mossa di Viviana ha messo nuovamente in crisi la coppia. Nel frattempo Guido e Mariella saranno in pena per le sorti dei loro amici, con Michele che prenderà di petto il momento e per risollevare il suo matrimonio, opterà per fare una proposta inaspettata a Silvia. In tutto questo Clara sembrerà rimettere in discussione la sua relazione con Patrizio, ma il ragazzo troverà il modo per sorprenderla.

Serena e Viviana si confrontano

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 13 ottobre, Ornella rimprovererà duramente Riccardo sul posto di lavoro e l'uomo reagirà in maniera del tutto inattesa all'opera di mediazione messa in atto da Rossella. Intanto Serena si confronterà direttamente con Viviana e sfogherà tutta la sua delusione su Filippo.

Inoltre Michele inviterà la moglie Silvia a stargli al fianco durante il suo tour promozionale del libro. La donna però tentennerà, perchè è consapevole che questo vorrebbe dire stare lontano da Giancarlo per molto tempo.

Nella puntata di giovedì 14 ottobre, Niko si troverà in una situazione di forte difficoltà e Renato si renderà conto di avergli dato troppe pressioni nell'ultimo periodo.

Nel frattempo Rossella si accorgerà di provare una crescente attrazione verso Riccardo e pertanto prenderà una scelta inaspettata. In tutto questo Marina sarà con il passare dei giorni sempre più complice di Roberto, ma nello stesso tempo si accorgerà dell'influenza che Cristina ha nei confronti del padre.

Clara e Alberto trovano un accordo

In base agli spoiler di venerdì 15 ottobre, le indagini per l'aggressione di Susanna si troveranno in un punto morto e Renato affronterà un momento di forte stress. Intanto Alberto riceverà da Guido e Mariella quanto stabilito e giungerà ad un definitivo accordo con Clara. Infine Roberto Ferri si renderà conto che la figlia ormai è diventata grande e farà fatica ad accettare tutto questo.