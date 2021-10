Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le puntate che saranno trasmesse dall'11 al 15 ottobre si prospettano piuttosto interessanti. Nello specifico sarà dato particolare spazio alle vicende che riguardo la famiglia Poggi.

Le anticipazioni rivelano che nei prossimi episodi proseguirà la caccia all'aggressore di Susanna, anche se - a più di un mese dalla drammatica vicenda - le indagini risulteranno a un punto morto. Nonostante l'impegno degli inquirenti e il supporto di Franco e Niko, nessuno sarà in grado di trovare il vero colpevole del tentato omicidio.

Al contempo, il giovane Poggi dovrà fare i conti con i postumi di un'esperienza drammatica che lo vedrà coinvolto in prima persona: si troverà a vivere in una situazione di grande pericolo. Pertanto per lui non sarà facile riprendersi dallo shock subito.

Upas, spoiler 11-15 ottobre: Niko vivrà una brutta esperienza

Negli episodi di Un posto al sole, in onda dall'11 al 15 ottobre Niko vivrà un'esperienza davvero drammatica. Purtroppo non si hanno molte informazioni a riguardo, ma a quanto pare il ragazzo rischierà la vita.

Le anticipazioni non svelano se questa vicenda possa essere in qualche modo legata all'aggressione di Susanna. Non è escluso che il giovane si trovi ad affrontare faccia a faccia il vero colpevole del tentato omicidio della donna.

Del resto l'aggressore potrebbe voler fare del male anche a lui, in quanto persona vicina all'avvocatessa. Ma risulta difficile dato che, nelle prossime puntate le indagini del caso Picardi, saranno ad un punto morto.

Non è da escludere quindi che questa circostanza di pericolo possa provenire da una questione riguardante il lavoro di Niko.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anticipazioni sino al 15 ottobre: Niko sarà molto provato

Negli episodi di Upas, che saranno trasmessi sino al 15 ottobre, Niko farà davvero molto fatica a riprendersi dopo ciò che ha subito. Tuttavia il giovane si sforzerà di recuperare un proprio equilibrio per il benessere di suo figlio, e soprattutto per stare più vicino a Susanna.

A questo punto Renato si renderà conto di essere stato talvolta troppo petulante nei confronti di suo figlio. Pertanto, cercherà di rimediare, offrendo a Niko tutto l'appoggio di cui ha bisogno.

Un posto al sole, episodi al 15 ottobre: Renato sotto stress

Gli spoiler degli episodi che andranno in onda dall'11 al 15 ottobre preannunciano che sul fronte delle indagini non ci sarà alcun sviluppo.

Le indagini ufficiali della polizia, unite a quelle parallele di Niko e Franco, non si riusciranno a individuare il reale aggressore. Intanto non ci saranno novità nemmeno per ciò che concerne lo stato di salute di Susanna. Tutto ciò non gioverà affatto a Renato, che inizierà ad accusare lo stress di questa situazione.