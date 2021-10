Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 25 al 29 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Filippo Sartori che si ritroverà a fare i conti con il parto inaspettato di Serena. Intanto Silvia si ritroverà ad affrontare una situazione di grande crisi personale, dettata dalla difficile posizione in cui si trova dal punto di vista sentimentale.

Filippo si isola dal mondo e fa perdere le sue tracce: anticipazioni Un posto al sole 25-29 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in onda nella settimana 25-29 ottobre 2021, rivelano che Filippo deciderà di entrare in un cinema: è lo stesso dove lo ha portato la sua amata Serena qualche giorno fa, con la speranza di fargli ricordare i momenti più belli che hanno vissuto insieme.

Questa volta, invece, Sartori deciderà di andare in quel cinema da solo e spegnerà il cellulare: vuole essere solo con se stesso, isolato dal resto del mondo e provare così a mettere insieme i cocci di questa esistenza che è andata in frantumi dopo l'incidente.

In un primo momento Filippo stava per accettare un incontro con Viviana, in partenza per Tenerife: alla fine, però, ha desistito e ha scelto di isolarsi nel cinema.

Serena partorisce in anticipo

Le anticipazioni di Un posto al sole al 29 ottobre, rivelano che dopo diverse ore Filippo si rimetterà in contatto con il resto del mondo: accendendo il cellulare, noterà la presenza di svariate chiamate che gli sono state fatte sia da Serena che da suo padre.

A quel punto si rende conto che è successo qualcosa: la Cirillo si trova in ospedale già in travaglio e in procinto di partorire.

E così, Filippo non potrà fare altro che correre al capezzale della sua amata ma, appena arrivato, verrà subito bacchettato da Roberto Ferri. Il padre, infatti, gli chiederà che fine avesse fatto dato che è risultato irreperibile per diverse ore.

Sono stati proprio Roberto e Marina ad aiutare Serena, colpita da atroci dolori prima del parto e a portarla subito in ospedale.

Filippo assiste al parto, Silvia in crisi: trame Un posto al sole 25-29 ottobre

Immediata la reazione di Filippo, che proverà così a giustificarsi, dicendo che non poteva immaginare e prevedere che la sua amata potesse avere doglie anticipate di ben tre settimane.

Alla fine, però, i due metteranno da parte del polemiche e si concentreranno sul parto: le trame di Un posto al sole rivelano che Filippo assisterà così alla nascita della sua seconda figlia. Si chiama Elisabetta e verrà al mondo dopo un parto complicato.

Occhi puntati anche su Silvia: in queste nuove puntate di Upas, la donna si ritroverà in forte crisi divisa tra Giancarlo e suo marito Michele.