Lo scorso venerdì 15 ottobre, Wanda Nara aveva pubblicato, su Instagram, una stories in cui lasciava intendere che si andasse verso una separazione con il marito. Inoltre, la modella avrebbe lasciato intendere di essere stata tradita da Mauro Icardi, attaccante del PSG. A distanza di un giorno, il calciatore argentino ha rotto il silenzio e lo ha fatto con un gesto simbolico: "Maurito" ha pubblicato una dedica d'amore per la moglie.

L'accaduto

Nella serata di venerdì 15 ottobre, Wanda Nara aveva postato una stories su Instagram, in cui scriveva: "Hai rovinato un'altra famiglia per fare la tr...." Successivamente, la modella avrebbe smesso di seguire sui social sia il marito Mauro che Eugenia Suarez detta la "China".

In un secondo momento, però, Nara sarebbe tornata sui suoi passi e avrebbe ricominciato a seguire il marito, ma non la modella argentina.

A gettare ulteriori voci su un presunto addio della coppia, ci aveva pensato un'amica di Nara che si trova in Argentina. La donna avrebbe sostenuto che Wanda stava lasciando Parigi.

Icardi: gesto d'amore per la moglie Wanda

Il 17 ottobre in Argentina si festeggia la festa della mamma. Dopo le voci di un presunto tradimento ai danni della moglie, Mauro Icardi ha deciso di fornire la sua versione dei fatti. L'attaccante del PSG lo ha fatto a modo suo. Su Instagram, "Maurito" ha pubblicato tre scatti in cui compare con Wanda Nara e con le sue figlie. Successivamente, lo sportivo ha scritto un messaggio d'amore: "Feliz dia mamucha".

In un certo senso il calciatore avrebbe smentito la crisi con la moglie. Inoltre, nel mettere un tag alla sua compagna di vita avrebbe smentito di averla bloccata sui social.

Stando ai rumors, "Maurito" da qualche mese a questa parte avrebbe avuto una relazione clandestina con la modella sudamericana Eugenia Suarez detta la "China".

In attesa di ulteriori dettaglio sulla vicenda, sembra che la coppia Wanda Nara-Icardi sia ancora legata.

Eugenia Suarez: 'Se la vedano loro'

Dopo essere finita al centro dei Gossip, Eugenia Suarez avrebbe fornito la sua versione dei fatti ad un amico. La diretta interessata pare che abbia detto di non avere avuto alcuna "relazione clandestina" con Mauro Icardi.

A tale proposito, la modella sudamerica avrebbe rivelato di non essere interessata alla vicenda in quanto fresca di separazione con l'attore Benjamin Vicuña.

Come se non bastasse, Eugenia avrebbe sostenuto di non conoscere personalmente né Wanda Nara né Mauro Icardi. Infine, come riportato da un suo amico, la "China" avrebbe tagliato corto sull'argomento: "Non penso di parlare di nulla. Non mi riguarda, che se la vedano loro". Insomma, la donna non avrebbe intenzione di rilasciare dichiarazioni ufficiali sul pettegolezzo.