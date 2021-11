Una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata sicuramente Ainett Stephens. La venezuelana, eliminata dal Reality Show condotto da Alfonso Signorini, ha fatto parlare di sé durante l'esperienza nella casa più spiata d'Italia venendo sia apprezzata che discussa. La sudamericana ha partecipato a Casa Chi facendo un resoconto dell'avventura vissuta nel programma targato Mediaset e si è concentrata sul rapporto controverso con Soleil Sorge ed ha parlato anche di Alex Belli e di Amedeo Goria.

Le parole di Ainett Stephens

Ainett Stephens è stata ospite di Casa Chi, format del settimanale diretto da Alfonso Signorini, conduttore anche del GF Vip 6.

L'ex gatta nera del programma Mercante in fiera ha criticato il comportamento assunto da Alex Belli nel corso dell'ultima puntata del reality show andata in onda lunedì 1 novembre 2021. L'ormai ex gieffina ha espresso il proprio pensiero riguardo alla sua avventura nel loft di Cinecittà. La soubrette ha evidenziato come nella casa si sentisse particolarmente amata e secondo lei ad averla penalizzata sarebbe stato avere più empatia nei riguardi delle donne che degli uomini. Ainett ha aggiunto che ha trascurato i ragazzi presenti al Grande Fratello Vip 6.

Ainett Stephens critica Soleil Sorge

Sicuramente uno dei temi per cui Ainett è stata protagonista all'interno del GF Vip 6 riguarda il rapporto con Soleil Sorge. Tra la showgirl e l'italo-americana non sono mancate le discussioni ed infatti la venezuelana ha evidenziato come con l'influencer non si trovasse in sintonia: "Con Soleil non avevo un rapporto", ha detto a Casa Chi spiegando che, inizialmente, era neutra nei suoi confronti.

Poi Ainett ha tirato in causa l'episodio nel quale secondo lei Soleil le avrebbe dato della scimmia. Stephens ha evidenziato che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha proferito quel termine in un contesto diverso e si è scusata. Dalla sua l'ex gatta nera ha affermato di non aver avuto nessuna intenzione di strumentalizzare quella situazione convinta che Sorge ha domandato scusa nel momento in cui è stata convinta dagli altri inquilini.

Se una persona finisce per offendere, secondo Ainett non si può venire giudicati perché non si vogliono accettare le scuse.

Ainett Stephens parla di Amedeo Goria

Fra i rapporti intrattenuti da Ainett Stephens all'interno della casa più spiata d'Italia vi è stato quello con Amedeo Goria. Sul giornalista sportivo, la venezuelana ha voluto chiarire il suo pensiero sottolineando che non si sarebbe aspettata le avances da parte dell'ex gieffino.

La sudamericana ha affermato che il Grande Fratello Vip 6 è stato il suo primo reality show. Stephens ha detto di stimare Amedeo Goria e ha voluto parlare con la produzione e i compagni d'avventura perché non sapeva come gestire quel tipo di situazione. Da quando poi si è confrontata con il giornalista lui non l'ha più sfiorata.