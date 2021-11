Prosegue l'appuntamento con Amici 2021 e le anticipazioni della decima puntata in onda domenica 21 novembre, rivelano che per gli allievi che sono nella scuola sarà tempo di nuove sfide. Occhi puntati sul giovane Lda che si ritroverà ancora una volta al centro delle polemiche e dovrà fare i conti con le critiche da parte della prof Anna Pettinelli. Spazio anche alla sfida che vedrà protagonista Alex e poi si festeggerà anche il compleanno della prof Celentano.

De Filippi entra in studio con una torta: anticipazioni Amici 2021 del 21 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla decima puntata di Amici 2021 che andrà in onda questa domenica pomeriggio alle ore 14 su Canale 5, rivelano che la padrona di casa Maria De Filippi farà il suo ingresso in studio con una grande torta, con la quale renderà omaggio e festeggerà la prof Alessandra Celentano.

Essendo stato il suo compleanno nel giorno in cui si registrava l'appuntamento con Amici, ecco che la De Filippi ha scelto di presentarsi in trasmissione con una super torta, per festeggiare al meglio uno ei volti storici del talent show, presente fin dalle primissime edizioni.

E poi ancora, nel corso della decima puntata del talent show ci sarà spazio per le nuove sfide che questa settimana vedranno scendere in campo Alex, Nicol e Dario.

Lda prende 0 e rischia l'eliminazione da Amici

Le anticipazioni sul talent show rivelano che i tre allievi saranno messi alla prova ma, alla fine, riusciranno ad avere la meglio. Tutti e tre, infatti, si salveranno e quindi potranno proseguire il loro percorso nella scuola di talento di Maria De Filippi.

Durante la puntata ci sarà spazio anche per una nuova sfida tra cantanti che porterà alla creazione di una classifica finale.

Gli spoiler di Amici 2021 rivelano che la performance di Lda non convincerà per niente la prof Anna Pettinelli, la quale non si farà problemi ad assegnare un sonoro '0' al figlio di Gigi D'Alessio.

La richiesta di Albe per 'salvare' Lda: anticipazioni Amici 21

Il giovane Luca, quindi, dopo il voto decisamente basso da parte della prof, si ritroverà tra le ultime posizioni della classifica e quindi a rischio eliminazione per la prossima puntata di Amici in programma domenica 28 novembre.

A tal proposito, Albe chiederà alla produzione se può sostituire lui Luca D'Alessio alla prossima sfida e in questo modo evitare che il suo collega si ritrovi di nuovo a rischio eliminazione, dato che ne ha affrontate già un bel po'.

Tuttavia, la giuria dei professori non si è espressa su questa richiesta e quindi non si sa se, alla fine, sarà accolta oppure no.

A differenza delle scorse settimane, invece, questa volta non ci sono stati ospiti in studio e quindi le due ore e mezza di trasmissione, saranno dedicate solo ed esclusivamente ai concorrenti del talent show.