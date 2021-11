Si è da poco conclusa l'ottava registrazione di Amici 21, quella che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 domenica 7 novembre. Le anticipazioni che circolano sul web fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato, anzi tutti sono riusciti a confermare la propria titolarità con un'esibizione oppure con una sfida. Maria De Filippi ha anche condotto un momento di gioco quando ha letto le verità che i ragazzi hanno scritto su dei bigliettini anonimi: il ballerino Mattia proverebbe un interesse per Giulia Stabile.

Spoiler dagli studi di Amici dopo la registrazione

Domenica 7 novembre andrà in onda la puntata di Amici che è stata registrata mercoledì 3. In rete sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio, a partire dagli esiti delle sfide che i ragazzi hanno affrontato.

LDA si è confrontato con un talento esterno per volere di Anna Pettinelli: la prof non apprezza il modo di scrivere e di interpretare di Luca, per questo l'ha messo in discussione durante la settimana. Il faccia a faccia in questione, però, è stato vinto dal figlio di Gigi D'Alessio, che ancora una volta ha smentito l'insegnante ed è tornato al proprio banco.

Anche Serena si è misurata con un ballerino esterno alla classe su richiesta di Alessandra Celentano e anche lei ha convinto il giudice e ha ripreso possesso della sua felpa da titolare della ventunesima edizione.

Giochi e gossip nella scuola di Amici

Tra gli spoiler dell'ultima registrazione di Amici 21 spiccano quelli più leggeri, ovvero dedicati a momenti di gioco oppure di puro Gossip.

Se la scorsa settimana ha proposto al pubblico una votazione sul più bello della scuola, Maria De Filippi nella nuova registrazione ha deciso di puntare sul "gioco della verità".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

All'interno di alcuni palloncini, infatti, erano presenti dei biglietti scritti dai ragazzi della classe, riflessioni o pensieri che sono stati letti a voce alta senza sapere chi fosse il mittente.

Una di queste verità riguardava Mattia: qualcuno, infatti, ha fatto sapere che il ballerino di latinoamericano nutre un interesse per Giulia Stabile, professionista del cast e fidanzata di Sangiovanni dall'anno scorso.

Tra le "rivelazioni" che sono state fatte in studio anche un invito a cena a Elena D'Amario da parte di un anonimo e una piccola critica alla prof Pettinelli sul suo modo di esprimere i giudizi sui talenti della scuola.

La classifica di Loredana Bertè ad Amici 21

Come ogni settimana, anche nella nuova puntata c'è stata una gara interna tra i cantanti della classe, che si basava sull'esibizione di nuovi brani inediti. A dare un voto alle performance dei ragazzi è stata Loredana Bertè, dopo che ha anche cantato un nuovo pezzo.

La classifica che è nata dai giudizi che ha dato l'artista è la seguente: Luigi primo con un tondo 10, la new entry Sissi seconda con 9, Ale terza con 8 e mezzo. Giù dal podio con 8 si è piazzato Alex (al quale è stato riconosciuto un talento speciale dalla giurata del giorno), quinto posto per Albe con 7,5 e sesto Tommaso con 7.

Poco più che sufficienti Simone, LDA e Rea, mentre Nicol è ultima con 5 (la ragazza dovrebbe fare una sfida vista la sua bassa posizione).

Tutti i talenti sono stati confermati dai professori, anche Guido Domenico che non ha potuto fare la sua sfida perché il giovane col quale si sarebbero dovuto confrontare si è infortunato durante le prove.

Tra le esibizioni più emozionanti e apprezzate dal pubblico in studio, quelle di Carola e Christian, ballerini che stanno crescendo tanto da quando sono entrati a far parte del cast di Amici 21.

Altro ospite del giorno lo scrittore Roberto Saviano.