Iniziata con la dolcezza della torta di compleanno per Alessandra Celentano, la decima puntata di Amici 21 si è conclusa in maniera del tutto inaspettata con una bella strigliata da parte di Maria De Filippi nei confronti di LDA e Albe. A scatenare la 'furia' della conduttrice il comportamento del figlio di Gigi D'Alessio che ha accettato senza battere ciglio che il suo compagno si candidasse per fare la sfida al suo posto. Tutto è partito da uno zero attribuito da Anna Pettinelli a Luca durante le esibizioni che i cantanti della scuola hanno portato sul palco in seguito alle assegnazioni dei brani ricevute dagli altri professori piuttosto che da quello di riferimento come accaduto nelle precedenti puntate.

I momenti finali del pomeridiano sono stati a dir poco scoppiettanti.

Albe si propone al posto di LDA per la sfida

'It’s Oh So Quiet' di Björk è stata la canzone con cui LDA si è esibito sul palco di Amici 21 durante la puntata andata in onda domenica 21 novembre. A dispetto degli altri professori che hanno attribuito voti positivi, Anna ha dato zero giustificando questo voto con la sua scelta di 'non classificare' l'esibizione in quanto a suo vedere Rudy Zerbi avrebbe trasgredito alle regole del compito aiutando il suo alunno. Non solo, per la conduttrice radiofonica, Rudy avrebbe addirittura suggerito a Luca il mood in cui approcciarsi al testo usandolo in qualche modo per mettere in atto un dissing nei suoi confronti.

La situazione sembrava essersi placata ma così non è stato. LDA posizionatosi negli ultimi due posti della classifica stilata con i voti dei professori è costretto ad andare in sfida. A questo punto però Albe, salvo, si è esposto e prima ha detto alla Pettinelli, sua professoressa di riferimento di non apprezzare il modo in cui giudica LDA, e poi ha chiesto di poter andare lui in sfida al posto di Luca.

'Lui ha fatto meglio di me', ha asserito Albe, ma è stato zittito da Anna che ha chiesti di poterne parlare dopo.

Maria furiosa: 'Se sei in sfida ci vai'

La questione si è ulteriormente complicata quando LDA ha contestato lo zero affermando di non meritarsi quel voto. Anna ha chiarito anche ad Albe che per lei quello zero equivale ad un 'non classificato'.

Così Maria. visibilmente stizzita, ha affermato che le difese prese da Albe nei confronti di LDA sono state per lei non richieste. La conduttrice ha proseguito aggiungendo che, se Albe avesse voluto, avrebbe tranquillamente potuto chiedere di andare in sfida senza mettersi al posto del compagno.

''E tu LDA, non dici nulla? ? Sei in sfida e ci vai, ogni giorno siete tenuti a cantare'', ha poi incalzato Maria che ha specificato che i cantanti sono continuamente in sfida con le classifiche e i giudizi del pubblico. Insomma, se Lorella Cuccarini ha ribadito che per andare contro Rudy, Anna ha penalizzato uno dei talenti della scuola, De Filippi stavolta se l'è presa con i ragazzi, convinta che il loro compito dentro la scuola è proprio quello di mettersi in gioco sempre. I day-time saranno fondamentali per capire come si svilupperà la questione.